ไทยแลนด์เกมโชว์ จับมือ gamescom asia เปิดโซนธุรกิจครั้งแรก บูสต์อัพวงการเกมไทย!

gamescom asia X Thailand Game Show 2025 เปิดโซนธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมเกม งานนี้ได้รับความสนใจนักพัฒนา ผู้จัดจำหน่ายเกม นักลงทุน และผู้ให้บริการจำนวนมาก
gamescom asia X Thailand Game Show 2025 ถือเป็นครั้งแรกในการควบรวมระหว่างสองงานยักษ์ใหญ่อย่าง gamescom asia แพลตฟอร์มธุรกิจเกมชั้นนำระดับภูมิภาค และมหกรรมเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Thailand Game Show มารวมไว้ที่เดียว เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ได้สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และการค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดระดับโลก
ไฮไลต์โซนธุรกิจ
ภายในโซนธุรกิจได้รวบรวมสินค้าจากทั่วโลกมาไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นจากภูมิภาคเอเชีย สินค้าจากประเทศไทย รวมถึงบริษัทเกมชั้นนำ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชันธุรกิจ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถสำรวจเทรนด์อุตสาหกรรมเกม และค้นหาแนวคิดใหม่ ๆ พร้อมพูดคุยกับผู้นำในอุตสาหกรรมเกมภายในบูธอินเทอร์แอ็กทีฟและโซนเครือข่ายเน็ตเวิร์กกิ้ง นอกจากนี้ ในส่วนของเวที Expo Stage ยังมีกิจกรรมการนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งงาน ซึ่งถือเป็นการเปิดมุมมองให้แก่ผู้เข้าชม
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเข้าร่วมรับฟังเวทีสัมมนาจากกลุ่มผู้จัดจำหน่าย นักพัฒนาเกม และผู้นำนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกมระดับแนวหน้า เพื่อเจาะลึกมุมมองด้านการพัฒนาเกม กลยุทธ์การจัดจำหน่าย เทคนิคการสร้างรายได้ การปรับแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องในแต่ละภูมิภาค รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น โดยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในโซน Conference Program ซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเก็บเกี่ยวข้อมูล พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับโซนอินดี้ได้ขนทัพผลงานจากสตูดิโอเกมทั่วทุกมุมโลก ให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสในการพบปะกับนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ที่จะมาเผยคอนเซปต์ดั้งเดิมของเกม ต้นแบบเกมรวมถึงเกมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวภายในงาน พร้อมเปิดมุมมองและโอกาสใหม่ ๆ ที่จะมาพลิกโฉมอนาคตของอุตสาหกรรมเกม
กิจกรรม Invest Circle ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ภายในงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุน ผู้จัดจำหน่าย และนักพัฒนาเกมเข้าด้วยกัน ผ่านการจับคู่ทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเชิงลึกในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ต่อด้วยกิจกรรม VIP Mixer ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สร้างเครือข่ายในบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น พร้อมเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลัง จากผู้เล่นรายใหญ่ในวงการเกมโดยตรง
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในโซนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยแอพลิเคชัน gamescom biz app เครื่องมือดิจิทัลครบวงจรสำหรับวางแผนและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้จัดแสดงสินค้า นัดหมายการประชุม และจัดตารางกิจกรรมส่วนตัวได้อย่างสะดวกตามหัวข้อหรือเซสชันที่สนใจ โดยมีระบบจับคู่ AI และแผนผังพื้นที่แบบอินเทอร์แอกทีฟ เพื่อให้ทุกช่วงเวลาในพื้นที่จัดแสดงงานสามารถสร้างความสัมพันธ์และโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่
ไฮไลต์โซน Conference Program
ภายในโซนธุรกิจประกอบไปด้วยสองเวทีหลัก ได้แก่ "Development & Production Stage" และ "Publishing & Business Strategy Stage" ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดสุดล้ำสมัย ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การออกแบบเกมในอนาคต เทรนด์การสร้างรายได้ การพัฒนาข้ามแพลตฟอร์ม การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับตลาดเอเชีย ตลอดจนอนาคตของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
นักพัฒนาเกมไทย
ในเกม gamescom asia X Thailand Game Show 2025 วงการพัฒนาเกมของประเทศไทยจะได้เฉิดฉายบนเวทีระดับนานาชาติอย่างเต็มภาคภูมิ นำทีมโดยสตูดิโอชั้นนำอย่าง Urnique Studio, FairPlay Studios, และ GambitGhost Studio พร้อมทีมดาวรุ่งอย่าง Barking Kitten และ Jumbo Jumps ที่จะขึ้นบรรยายบนเวทีในวันที่ 17 ตุลาคม ระหว่างการแข่งขัน Indie Pitch Competition และโซนจัดแสดงผลงาน Expo การเข้าร่วมของนักพัฒนาเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพและอิทธิพลที่เติบโตขึ้นของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมการเล่าเรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และความเป็นเลิศทางเทคนิค ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการเกมไทยบนเวทีโลก
การแข่งขันนำเสนอแนวคิดเกม
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Epic Games Store โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 100 ผลงานจากบรรดานักพัฒนาเกมทั่วโลก ก่อนจะทำการคัดเลือกเหลือเพียง 13 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีตัวแทนจากสเปน สวีเดน ไทย สหรัฐอเมริกา และอีกมากมาย
ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้นำเสนอผลงานบนเวทีในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ภาพยอดเยี่ยม ดีไซน์เกมยอดเยี่ยม และเกมที่น่าจับตามองที่สุด
ผู้ชนะทั้ง 3 ทีมจะได้รับเงินสดมูลค่า 1500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 48,000 บาท พร้อมโอกาสในการแสดงศักยภาพบนเวทีนานาชาติ ให้ผู้จัดจำหน่ายเกม นักลงทุน ที่จะเข้าร่วมงานประกอบด้วย Square Enix, Focus Entertainment/Dotemu, Krafton, Kwalee, Secret Mode, Shiro Games, Playstack, Miniclip, Humble Games, Wired Productions และอีกหลายหลายบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก
gamescom asia X Thailand Game Show 2025 โซนธุรกิจเปิดให้เข้าชมที่ Plenary Hall 3 ชั้น 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2568 ซื้อบัตรเข้างานและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gamescom.asia/
