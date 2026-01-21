"Summoners War" เตรียมคอลแลบฯ The Lord of the Rings 29 ม.ค.นี้

"Summoners War: Sky Arena" ประกาศคอลแลบฯ กับ IP ระดับตำนานอย่าง "The Lord of the Rings" พร้อมเปิดตัววิดีโอทีเซอร์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 มกราคมนี้
วิดีโอทีเซอร์เผยให้เห็นฉากการเผชิญหน้าระหว่างมอนสเตอร์ยอดฮิตจาก Summoners War และตัวละครเอกของ The Lord of the Rings สร้างกระแสความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก และฉากที่คณะพันธมิตรแห่งแหวนและกอลลัม ซึ่งเป็นตัวละครเอกจาก The Lord of the Rings และลีโอ มอนสเตอร์ตัวเก่งของ Summoners War ปรากฏตัวบนสมรภูมิ
โดยไฮไลต์อยู่ที่การผนึกกำลังของตัวละครจากทั้งสองจักรวาล เพื่อเผชิญหน้ากับกองกำลังแห่งความมืดอันกล้าแกร่งซึ่งนำโดยโอษฐ์แห่งเซารอน แสดงให้เห็นถึงสเกลอันยิ่งใหญ่และเรื่องราวสุดเข้มข้นที่จะนำมาเสนอในคอลแลบฯ ครั้งนี้
พร้อมกันนี้ Com2uS ยังได้เปิดหน้าเพจพิเศษสำหรับการคอลแลบฯ เพื่อให้ผู้เล่นได้ติดตามข้อมูลสำคัญล่วงหน้า โดยภายในหน้าเพจนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครคอลแลบฯ ที่จะอัปเดตเข้ามาในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแชร์ความ HYPE ให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุก เพียงรับชมวิดีโอทีเซอร์ผ่านช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ Summoners War และเขียนคอมเมนต์ในช่วงก่อนการอัปเดต ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทั้งในเกมและนอกเกม รวมทั้ง "Moodlamp จอมขมังเวทย์" อีกด้วย
ผู้เล่นยังสามารถรับ "คูปองล่วงหน้าการคอลแลบฯ" ที่ประกอบด้วยคัมภีร์เวทมนตร์ เดวิลมอน และไอเท็มอื่น ๆ ได้ผ่านคอมมูนิตี้ทางการ และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลแลบฯ The Lord of the Rings ได้ที่คอมมูนิตี้ทางการของ Summoners War
Summoners War เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบนมือถือและพีซี ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook: Summoners War
