AIS PLAY เอ็กซ์คลูซีฟ Prime Video มัดรวมสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มดัง

AIS PLAY ย้ำการเป็น The Largest ENTERTAINMENT HUB ที่รวบรวมคอนเทนต์ชั้นนำสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ดึง Prime Video ในฐานะ Exclusive Partner เสริมทัพความบันเทิงระดับโลก ในแพ็กเกจ PLAY PREMIUM PLUSทำให้แพ็ก PLAY PREMIUM PLUS ยืนหนึ่งแพ็กเกจที่ คุ้มที่สุดในท้องตลาดที่มัดรวม 5 แอปดังยอดนิยมในใจคนไทย ทั้ง Prime Video, Max, iQIYI, VIU และ WeTV พร้อมช่องพรีเมียมจาก Warner Bros. Discovery อีกมากมาย อาทิ HBO, Cartoon Network, CNN และ Discovery Channel สามารถดูพร้อมกันสูงสุด 4 อุปกรณ์ ในราคาสุดคุ้มเพียง 299 บาท/ เดือน (จากราคาปกติ 864 บาท) กด *678*299# โทรออก หรือ https://m.ais.co.th/PPP_NLMสำหรับ Prime Video แอปสตรีมมิงขวัญใจคนไทย มีคอนเทนต์ความบันเทิงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น หนัง ซีรีส์ อนิเมะ และรายการทีวี ทั้ง GOOD BOY (เข้าสตรีมวันที่ 31 พฤษภาคมนี้), Marry My Husband และ Newtopia หรือ อนิเมะยอดนิยม อย่าง Demon Slayer, Jujutsu Kaisen 0 และ Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX รวมถึงซีรีส์ Amazon Originals อย่าง The Boys, Invincible, Reacher, The Lord of the Rings: The Rings Of Power ที่สตรีมได้บน Prime Video เท่านั้น