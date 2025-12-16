สายมูไทยรวมพลังประกอบพิธีใหญ่ เปิดภพ-เปิดภูมิ ถอนคำสาป สู้ศึกอาคมเขมร เสริมพลังศรัทธาปกป้องแผ่นดิน

นนทบุรี - กลุ่มสายมูไทยรวมตัวประกอบพิธีจุดเทียนชัย–เครื่องบูชา เปิดภพ เปิดภูมิ เปิดธรณี ถอนคำสาป ตามความเชื่อ เพื่อต่อสู้ศึกอาคมฝั่งกัมพูชา ท่ามกลางบรรยากาศสวดคาถาเข้มขลัง
วันนี้( 16 ธ.ค.) ที่สำนักต้นตรีศูล ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มสายมูไทยได้รวมพลังประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ โดยมี อาจารย์ต้นตรีศูล พร้อมด้วย อาจารย์แมน และอาจารย์เอ๋ พัทยา เป็นผู้นำประกอบพิธี ท่ามกลางบรรยากาศเคร่งขรึมและเสียงสวดคาถาที่เข้มขลัง
พิธีดังกล่าวเป็นการจุดเทียนชัย จุดเครื่องบูชา และประกอบพิธีเปิดภพ เปิดภูมิ และเปิดธรณี ตามความเชื่อของสายมู เพื่อถอนคำสาปและแก้อาถรรพ์จากกลุ่มจอมขมังเวทย์ฝั่งประเทศกัมพูชา ซึ่งเชื่อกันว่ามีการทำพิธีคุณไสยใส่ประเทศไทย โดยพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ “สู้ศึกอาคมเขมร” และเสริมพลังด้านจิตใจให้กับผู้ร่วมพิธี
ตลอดการประกอบพิธี มีการสวดมนต์ คาถา และทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวมพลังศรัทธา เสริมบารมี และขอพลังอำนาจเหนือธรรมชาติในการปกป้องประเทศชาติ โดยเฉพาะบริเวณเขตชายแดนไทย ตามความเชื่อของผู้ร่วมพิธี
อาจารย์ผู้ประกอบพิธี ระบุว่า การจัดพิธีในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเสริมขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเน้นการรวมพลังศรัทธาในทางสร้างสรรค์ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของแผ่นดินไทย ทั้งนี้ การประกอบพิธีดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคล และเป็นไปตามวิถีความศรัทธาของแต่ละคน