“บ้านผีสิงธี่หยด” นำทัพ 2 งานหลอน ที่ “ซีคอน บางแค” รับเทศกาลฮาโลวีน

“ซีคอน บางแค” ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีน จัด 2 งานชวนหลอน ได้แก่ “บ้านผีสิงธี่หยด” วันที่ 2 – 19 ต.ค.68 และ “The Shock เล่า เล่น หลอน” วันที่ 23 ต.ค. – 2 พ.ย. 68
“ศูนย์การค้าซีคอน บางแค” ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีน จัด 2 งานชวนสะพรึง ที่รอให้คนรักความหลอนมาท้าทายขีดจำกัดของหัวใจ สัมผัสความสยองขนลุกแบบสมจริงสองรูปแบบ ตั้งแต่บ้านผีสิงที่ถ่ายทอดฉากลี้ลับจากภาพยนตร์ดัง “ธี่หยด” สู่โลกจริงอย่างสมจริงทุกอณู ใน “บ้านผีสิงธี่หยด” ไปจนถึงบ้านผีสิงจากตำนานเรื่องจริงที่ทำผู้ฟังทั้งประเทศขนหัวลุกมาแล้วใน “The Shock เล่า เล่น หลอน” เดือนตุลาคมนี้ที่ซีคอน บางแค
เริ่มด้วยงานหลอน “บ้านผีสิงธี่หยด” ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 – 19 ตุลาคม 2568 โดย ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ร่วมกับ “M STUDIO” ผู้สร้างภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดัง “ธี่หยด” ยกฉากหลอนในหนังถ่ายทอดสู่โลกจริง ให้ผู้กล้าได้สัมผัสความระทึก
ภายในงานจำลองบรรยากาศบ้านผีสิงชวนขนลุก อาทิ ศาลธี่หยดและต้นไทรยักษ์ : ศาลไม้เก่าโทรม วังเวงใต้ต้นไทรใหญ่ เงาผีชุดดำวนเวียน, ห้องเรียนหลอน : จุดเริ่มต้นแห่งความสยอง, บ้านครอบครัวตัวย. : ห้องกินข้าวของแย้ม พร้อมเสียงเพลง “โปรดเถิดดวงใจ”, ห้องนอนยายช่วย : แฝงเสียงสวด เสียงทุบประตู และเสียงเรียกที่สะท้อน, ห้องพิธีกรรม : ยายช่วยประกอบพิธีลี้ลับกลางแรงอาฆาต, ฉากดงโขมด : เผชิญหน้าผีหน้ารถ ผีบนต้นไม้ ผีห้อยขา และตาพวงสุดสะพรึง, และพิธีเปิดป่า : คำสวดของจ่าประพันธ์ที่ทำให้ขนลุกทุกถ้อยคำ เป็นต้น ทุกฉากถูกออกแบบอย่างสมจริง ราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์
หลอนต่อเนื่องกับ “THE SHOCK เล่า เล่น หลอน” ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 โดย ศูนย์การค้าซีคอน บางแค จับมือกับ “THE SHOCK” รายการเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญจากผู้ฟังทางบ้าน ที่ทำคนนอนไม่หลับมานับไม่ถ้วน อำนวยการสร้างโดย “กพล ทองพลับ” ถ่ายทอดเรื่องจริงสุดสะพรึงจากเสียง “เล่า” สู่บ้านผีสิง 5 บ้าน ได้แก่ คืนหลอน..ห้องเตียงรวม, เสียงเรียกจากตึกหลอน, คุณยายสปีด, บ้านจอมขมังเวทย์ คืนหลอนเขตป่าช้า และพิเศษ SHOCK STORY GUESTS พบทีมงานและนักเล่าตัวจริง ถ่ายทอดสดใน “The Shock Studio & Exhibition” พร้อมโซนสินค้าและเมนูธีมสยองสำหรับสายหลอนโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถไปร่วม 2 งานหลอนดังกล่าว ได้ที่ ซีคอน บางแค ฮอลล์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม MRT สถานีภาษีเจริญ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/SeaconBangkaeShoppingMall , www.seaconbangkae.com, Line: @seaconbangkae, Instagram: seaconbangkae_shopping โทร 02-454-7777