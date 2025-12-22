อนิเมะ "Gachiakuta" เปิดตัวเกมแอ็คชั่นเอาตัวรอด ลงคอนโซลและพีซี

Com2uS เผยว่ากำลังพัฒนาผลงานเกมใหม่ในชื่อ "GACHIAKUTA: The Game" (ชื่อชั่วคราว) จากอนิเมะยอดฮิต Gachiakuta เตรียมเปิดให้เล่นบน Playstation 5, Xbox และ PC (Steam)
"Gachiakuta" ทีวีแอนิเมชันแนวแอ็คชั่นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ 'รูโด้' เด็กชายจากเมืองสลัมที่ลุกขึ้นต่อสู้กับการแบ่งแยกและกดขี่ข่มเหง เป็นผลงานที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากประเด็นสังคมอันเข้มข้น งานภาพแนวกราฟิตี้ และการกำกับฉากแอคชันอันเร้าใจ ล่าสุดได้ทุบสถิติยอดการชมเฉลี่ยบน Crunchyroll แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งแอนิเมชันขึ้นสูงเป็นอันดับ 1 ทั้งในอเมริกา เยอรมัน และฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมทั่วโลกและติดอันดับท็อปในหลายภูมิภาค ทั้งในญี่ปุ่น ไปจนถึงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปด้วย
เรื่องราวและบรรยากาศของแอนิเมชันถูกถ่ายทอดสู่รูปแบบเกมแนว Action RPG ชื่อว่า GACHIAKUTA: The Game โดยผู้เล่นจะต้องบุกเข้าไปในพื้นที่อันตรายที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาด ทำภารกิจให้สำเร็จแล้วกลับมายังเขตปลอดภัย ทั้งยังพัฒนาเพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกกับแอคชั่นอันโดดเด่นของตัวละครต่างๆ ตัวเกมจะเปิดให้บริการทั้งในคอนโซลและ PC ได้แก่ Playstation5, Xbox และ Steam มาพร้อมงานกราฟิกสไตล์การ์ตูนผสานลายเส้นสุดเท่ เนื้อเรื่องที่มีเอกลักษณ์ และเสน่ห์เฉพาะตัวจากแอนิเมชันต้นฉบับที่ถ่ายทอดสู่เกมได้อย่างครบถ้วน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ Gachiakuta ออกอากาศตอนสุดท้ายของซีซันแรก Com2uS ได้เผยวิดีโอ GACHIAKUTA: The Game เป็นครั้งแรกผ่านช่องทีวีญี่ปุ่นและ YouTube ทางการ วิดีโอดังกล่าวถ่ายทอดทั้งเอกลักษณ์ของตัวละคร บรรยากาศเฉพาะตัวจากโลกทัศน์ และยังเผยให้เห็นฉากแอคชันความเร็วสูง รวมถึงงานภาพสุดจัดจ้านที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสภายในเกม
Com2uS ระบุว่าแอนิเมชันเรื่อง Gachiakuta เป็นผลงานที่ผสานฉากแอ็กชันเข้ากับประเด็นเชิงแนวคิดได้อย่างลงตัว โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ให้แก่แฟน ๆ ผ่านผลงานเกม เพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับการเล่น พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของแอนิเมชันด้วยตนเอง ขณะเดียวกันบริษัทยังคงเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับ Kodansha ผ่านการเข้าร่วมคณะกรรมการผลิต IP แอนิเมชันหลากหลายเรื่อง รวมถึง Gachiakuta โดยทั้งสองฝ่ายมีแผนขยายมูลค่าและการดำเนินงานของผลงานในระดับโลก ซึ่งเกมใหม่ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดศักยภาพของ IP Gachiakuta สู่มิติที่กว้างขึ้น
