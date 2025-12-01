ตลกดังญี่ปุ่นลากคอนักร้องรุ่นลูกออกทีวีสด โลกออนไลน์จวกยับ “ตลกตรงไหน?”

ตลกดังญี่ปุ่น มาซาโทชิ ฮามาดะ ถูกวิจารณ์หนักหลังล็อกคอและลาก ไอ ฟุริฮาตะ นักร้องสาวรุ่นลูกกลางรายการสด สร้างความตกตะลึงให้ผู้ชมทั่วโลก ขณะที่คนดังในสตูดิโอกลับปรบมือเชียร์จนเกิดกระแสตีกลับอย่างรุนแรง แม้หลายคนชี้ว่านี่คือ “สไตล์ตลกประจำตัว” ของฮามาดะ แต่ชาวเน็ตต่างชาติย้ำว่าเป็นพฤติกรรมคุกคาม ไม่ควรเกิดขึ้นบนทีวีในปี 2025
เรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสในญี่ปุ่นและต่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อ มาซาโทชิ ฮามาดะ ตลกระดับ “ไอคอนของชาติ” วัย 62 ปี แสดงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ชมอึ้งกันทั้งโซเชียล หลังจากบุกเข้าไปล็อกคอและลาก ไอ ฟุริฮาตะ นักร้องสาวจากวง AiScReam ซึ่งอายุน้อยกว่าเขาถึง 31 ปี ระหว่างรายการ Hamada Kayōsai ที่ออกอากาศแบบสด ๆ
คลิปวิดีโอที่ถูกแชร์กระหน่ำบนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน เผยให้เห็นช่วงที่ฟุริฮาตะกำลังทำการแสดง ก่อนที่ฮามาดะจะเดินเข้ามาจากด้านหลัง ใช้แขนคล้องคอราวกับ “เฮดล็อก” แล้วลากเธอข้ามเวที ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงตบมือของคนดังที่อยู่ในรายการ ซึ่งไม่เพียงไม่แสดงความกังวล แต่ยังดูสนุกกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด
ภาพที่ออกมาทำให้ผู้ชมต่างประเทศจำนวนมากโกรธจัด และตั้งคำถามว่าทำไมพฤติกรรมรุนแรงเช่นนี้ยังถูกมองว่า “ตลก” และถูกสนับสนุนในที่สาธารณะ
รายงานระบุว่า การกระทำลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในวงการทีวีญี่ปุ่น เพราะถูกมองว่าเป็น “สไตล์ตลกเฉพาะตัว” ของฮามาดะ แต่คำอธิบายเชิงวัฒนธรรมนี้ไม่ได้ช่วยลดความไม่พอใจของผู้ชมทั่วโลก หลายคนมองว่าการกระทำแบบนี้ ยิ่งเป็นต่อผู้หญิง ไม่ควรถูกปกป้องด้วยคำว่า “มุกตลก” อีกต่อไป
หนึ่งในความเห็นยอดฮิตระบุว่า “บอกว่านี่เป็นสไตล์ตลกเหรอ? รับไม่ได้ค่ะ มันเป็นการคุกคามชัด ๆ” อีกคนเขียนว่า “เห็นเขาโดนล็อกคอคือเป็นห่วงทันที จะให้ขำได้ยังไง นี่มันปี 2025 แล้วนะ”
ฮามาดะ ผู้เกิดปี 1963 เป็นหนึ่งในคู่ดูโอชื่อดัง “ดาวน์ทาวน์” และมักถูกขนานนามว่าเป็นตลกระดับประเทศของญี่ปุ่น แต่ภาพลักษณ์ดังกล่าวกำลังถูกตั้งคำถามจากผู้ชมทั่วโลก ที่เรียกร้องให้มีความรับผิดชอบและทบทวนว่า “อารมณ์ขันแบบไหนที่สังคมควรยอมรับได้”