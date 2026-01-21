เกมบอลสุดม่วน! "Freestyle Football 2" พร้อมจัดช่วงโคลสเบต้า 30 ม.ค.

ภาคต่อศึกลูกหนังฟาดแข้งในรูปแบบอิสระเสรีที่จะมาไล่บี้เบียดคู่แข่งอย่าง Rematch ให้ตกกระป๋อง เตรียมเปิดสนามต้อนรับเหล่าผู้ทดสอบในอีกไม่กี่อึดใจ
บริษัท JOYCITY ร่วมกับทีมพัฒนา WOORE ออกมาประกาศเตรียมเปิดช่วงทดสอบโคลสเบต้าสำหรับเกมพรีเมียมฟุตบอล MMO ตัวใหม่ล่าสุด Freestyle Football 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มกราคมไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปี 2026 โดยผู้เล่นที่สนใจอยากเข้าร่วมทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และโซนเอเชีย (รวมถึงไทย) สามารถคลิกลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก freestylefootball2.com
จุดมุ่งหมายของการจัดโคลสเบต้าในครั้งนี้ นั่นคือการทดสอบและปรับแต่งระบบการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม รวมไปถึงเก็บเกี่ยวรวบรวมข้อมูลเสียงฟีดแบคสำคัญๆจากผู้เล่น เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเซิร์ฟเวอร์มีความเสถียรพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมทดสอบทุกคนจะได้รับของรางวัลแจกเป็นไอเทมตกแต่งภายในเกม อาทิ รองเท้าสตั๊ด Kickoff Cleats และไอคอนรูปโปรไฟล์ Secret Kickoff
ในช่วงทดสอบดังกล่าว ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์กีฬาฟุตบอลออนไลน์แบบกระชับฉับไว 5 ต่อ 5 ที่ผู้เล่นหนึ่งคนจะได้บังคับตัวละครนักเตะในสนามเพียงแค่หนึ่งตัว จากทั้งหมด 7 ตัวละครที่ขนมาให้เลือกเล่น ซึ่งแต่ละตัวจะมาพร้อมกับรูปลักษณ์ทรงผมหน้าตา สไตล์การเล่น และทักษะพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร
"Freestyle Football 2" มีกำหนดวางจำหน่ายขายจริงในช่วงไตรมาสสองของปี 2026 ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series (ลงเกมพาสด้วย) และ PC โดยสิ่งที่น่าสนใจคือหนนี้พวกเขาไม่ได้เปิดให้เล่นฟรีเหมือนภาคก่อนๆในซีรีส์ ฉะนั้นเราจึงคาดหวังได้ถึงคุณภาพกราฟิก เนื้อหาคอนเทนต์ และเกมเพลย์ที่ถูกขัดเกลาให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา
