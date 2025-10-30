8 ทีมเยาวชน ดวลแข้ง TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025

8 ทีมเยาวชนชั้นนำจาก 4 ชาติ ดวลแข้งศึกฟุตบอลนานาชาติ เฟ้นหาดาวดวงใหม่ แห่งวงการลูกหนังอาเซียน TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย
องค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) ร่วมกับ บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน ได้เปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ รายการ TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ทัวร์นาเมนต์นี้ได้รวมสุดยอดนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 8 สโมสรชั้นนำของ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม และเมียนมา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และก้าวสู่การเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการลูกหนังเอเชีย การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ธนบุรี สเตเดี้ยม
มร. มาซาโอะ คิบะ ผู้จัดการแข่งขัน และประธานองค์กร JDFA กล่าวว่า "JDFA มีเป้าหมายในการเฟ้นหาผู้เล่นที่มีศักยภาพสู่เจลีกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสนับสนุนจากบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้เยาวชนไทยเติบโตและพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งในด้านกีฬา สังคม และชีวิตประจำวันเราต้องการให้ผู้เล่นเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะฟุตบอล และเรียนรู้กับนักฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอนาคตของฟุตบอลไทย"
การแข่งขัน รายการ TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย จัดขึ้นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์ โดยแบ่งทีมเข้าร่วมออกเป็น 2 สาย ดังนี้
กลุ่ม A ได้แก่ บีจี ปทุม (BG Pathum) ประเทศไทย พราม เอฟซี (Prime FC)ประเทศไทย ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี (THAKHAM Chonburi FC) ประเทศไทย และ ฟัลคอน เอฟซี (Falcon FC) ประเทศเมียนมา
กลุ่ม B ได้แก่ อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (Assumption United) ประเทศไทย ราชนาวี เอฟซี (Rajnavy FC) ประเทศไทย พีวีเอฟ เวียดนาม (PVF Vietnam) ประเทศเวียดนาม และ อิวากิ เอฟซี (IWAKI FC) ประเทศญี่ปุ่น
โดยทีมชนะเลิศของแต่ละสายจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยนอกจากจะได้รับถ้วยรางวัลแล้ว ยังมีรางวัลสำหรับผู้เล่นดีเด่น (Most Valuable Player) และรางวัลผู้ทำคะแนนยิงประตูยอดเยี่ยม (Top Scorer Award) อีกด้วย
นอกจากนี้ มร. คาซูชิเกะ อาซาดะ บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด กล่าวเสริมถึงการสนับสนุนการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ว่า “กลุ่มบริษัทเทยินมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็น บริษัทที่ลำเลียงสังคมแห่งอนาคต และได้วางรากฐานทางธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานเกือบ 60 ปี เราให้การสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 และในฐานะบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลอย่างลึกซึ้ง ทั้งจากผลิตภัณฑ์ DELTA (ชุดฟุตบอลและชุดฝึกซ้อม) และหนังสังเคราะห์ CORDLEY (ที่ใช้ทำลูกฟุตบอลและรองเท้าสตั๊ด) การสนับสนุนรายการนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการฟุตบอลเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของโลกฟุตบอลเยาวชน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นพยายามเพื่อก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าในฐานะนักกีฬาอาชีพที่ดี”
การแข่งขัน "TEIJIN U-17 New Generation Cup 2025 ประเทศไทย” จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันฟุตบอล แต่เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ระดับนานาชาติให้กับเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ทั้ง 8 ทีม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและความแข็งแกร่งผ่านการเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากญี่ปุ่น เวียดนาม และเมียนมา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต แฟนบอลและผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและให้กำลังใจนักเตะเยาวชนเหล่านี้ได้ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ธนบุรี สเตเดี้ยม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือผ่านช่องทางแฟซบุ๊กเพจ U-17 NGC