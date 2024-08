พราม แบงค็อก ผงาดแชมป์ฟุตบอล TEIJIN U-17 New Generation Cup 2024 ประเทศไทย

Japan Dream Football Association (JDFA) โดย มร.มาซาโอะ คิบะ ผู้จัดการแข่งขัน และประธาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด โดย มร. คาซูชิเกะ อาซาดะ ประธาน มหาวิทยาลัยธนบุรี และ ธนบุรียูไนเต็ด โดย ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลแก่ทีมพราม แบงค็อก (PRIME BANGKOK) ที่ผงาดคว้าแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอล “TEIJIN U-17 New Generation Cup 2024 ประเทศไทย” (เทยิน ยู-17 นิว เจเนอเรชั่น คัพ 2024 ประเทศไทย) ที่สุดของความมันระดับเยาวชนอาเซียน โชว์ฟอร์มเด่นเอาชนะทีมสสัมชัญ ยูไนเต็ด (ASSUMPTION UNITED) ไปด้วยคะแนน 2 - 0 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธนบุรีการแข่งขัน “TEIJIN U-17 New Generation Cup 2024 ประเทศไทย” (เทยิน ยู-17 นิว เจเนอเรชั่น คัพ 2024 ประเทศไทย) เป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน แบบทัวร์นาเมนท์ เพื่อคัดเลือกทีมชนะแต่ละสายเข้าชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ โดยในปีนี้ได้รวมทีมฟุตบอลเยาวชนจากสโมสรชั้นนำจากประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 8 ทีม โดยทีมจากสโมสรชั้นนำประเทศไทย 6 ทีม ประเทศญี่ปุ่น 1 ทีม และประเทศมาเลเซีย 1 ทีม โดยจับฉลากเพื่อแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 2 สายด้าน มร.มาซาโอะ คิบะ ผู้จัดการแข่งขัน และ ประธานองค์กร Japan Dream Football Association (JDFA) กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อ บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด อีกครั้งสำหรับการเป็นผู้สนับสนุนหลักของทัวร์นาเมนต์นี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธนบุรีสำหรับความร่วมมือที่ดีในการสนับสนุนสถานที่ในการจัดการแข่งขัน และผู้สนับสนุนอื่น ๆ อีกมากมาย ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถจัดการแข่งขัน “TEIJIN U-17 New Generation Cup 2024 ประเทศไทย” ในประเทศไทยได้สำเร็จไปอย่างราบรื่น และขอแสดงความยินดีกับทีมพราม แบงค็อก (PRIME BANGKOK) ที่คว้าชัยชนะ และทีมอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (ASSUMPTION UNITED) สำหรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดมัน นอกจากนี้ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อนักฟุตบอล และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่แสดงให้เราเห็นถึงการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม ตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ แม้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกในประเทศไทย แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะได้รับการต่อยอดในการจัดทัวร์นาเมนต์ครั้งต่อไปในอนาคต และจะพยายามทำให้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่หลาย ๆ คนชื่นชอบ”สำหรับบรรยากาศการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ เป็นการฟาดแข้งระหว่าง พราม แบงค็อก (PRIME BANGKOK) พบกับ อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (ASSUMPTION UNITED) โดย พราม แบงค็อก (PRIME BANGKOK) โชว์ฟอร์มเด่น แสดงศักยภาพทางลูกหนังออกมาได้เต็มพลัง คว้าแชมป์การแข่งขัน “TEIJIN U-17 New Generation Cup 2024 ประเทศไทย” (เทยิน ยู-17 นิว เจเนอเรชั่น คัพ 2024 ประเทศไทย) ไปด้วยคะแนน 2 - 0 ส่วนการแข่งขันรางวัลอื่น ๆ มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พราม แบงค็อก (PRIME BANGKOK), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด (ASSUMPTION UNITED), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โจโฮร์ดารุลตักซิม (Johor Darul Ta'zim), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ชลบุรี เอฟซี (CHONBURI FC)