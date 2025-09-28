ยูนิโคล่ ร่วมกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น จัดกิจกรรม JFA UNIQLO Soccer Kids กิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี ในวันที่ 8 พ.ย. นี้ ณ บีจีพียู เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ในฐานะผู้สนับสนุนพิเศษ ร่วมกับ สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น (JFA) จัดกิจกรรม “JFA UNIQLO Soccer Kids in Thailand” ที่กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นนอกญี่ปุ่น ต่อจากสิงคโปร์ เยอรมนี เวียดนาม และฝรั่งเศส
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสาขายูนิโคล่ 70 สาขา และถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมของฟุตบอลในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกีฬาฟุตบอล
ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมฟุตบอลไทย ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือกับ JFA และสโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด (ไทยลีก 1) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ และมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
JFA UNIQLO Soccer Kids คือกิจกรรมฟุตบอลสำหรับเด็กเล็กวัยอนุบาล นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดโอกาส ให้เด็กๆ กว่า 310,000 คนทั่วประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาสนุกกับการเล่นฟุตบอลและกีฬาอื่นๆ และในปี 2568 กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอีก 20 แห่งทั่วญี่ปุ่น
JFA และยูนิโคล่มุ่งมั่นให้ความสนับสนุนผลักดันความฝัน และความเป็นอิสระของเด็กๆ ผ่านการเล่นกีฬาพร้อมมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
สึเนยาสุ มิยาโมโตะ ประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น (JFA) กล่าวว่า “กีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย และมีเด็กจำนวนมากที่เล่นฟุตบอลอยู่แล้ว แต่เราคาดหวังว่ากิจกรรมฟุตบอลนี้จะเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ที่เพิ่งเคยเล่นฟุตบอลเป็นครั้งแรกก็สามารถสนุกไปด้วยกันได้ เด็กๆ ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเด็กๆ ชาวไทยจะสามารถสร้างมิตรภาพที่ก้าวข้ามความแตกต่างทางสัญชาติและภาษา และเมื่อเติบโตขึ้นก็จะสามารถเคารพซึ่งกันและกันได้ ในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณอัตสึโตะ อุจิดะ กัปตันทีม JFA UNIQLO Soccer Kids และนักฟุตบอลไทยที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ ชาวไทย ได้แก่ คุณตอง-กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ และคุณลีซอ-ธีรเทพ วิโนทัย มาร่วมแบ่งปันความสนุกของกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆ เชื่อว่าเด็กๆ และผู้ปกครองทุกคนต่างตั้งตารอคอยกิจกรรมนี้อย่างแน่นอน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของทั้งสองประเทศ และเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและคนไทย”
โคจิ ยาไน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสกลุ่ม บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด เสริมว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งาน JFA UNIQLO Soccer Kids จัดขึ้นในประเทศไทย ยูนิโคล่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดสาขาแรกในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ผมหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กๆ ชาวไทยและญี่ปุ่นได้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านฟุตบอล และสร้างช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มร่วมกัน”
อัตสึโตะ อุจิดะ กัปตันทีม JFA Uniqlo Soccer Kids เผยถึงความรู้สึกก่อนร่วมกิจกรรมว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งทีงาน JFA UNIQLO Soccer Kids สามารถจัดขึ้นในต่างประเทศได้อีกครั้ง ผมเคยมาเยือนประเทศไทยหลายครั้ง และประทับใจกับบรรยากาศของฟุตบอลที่คุ้นเคย และรอยยิ้มของเด็กๆ ผมหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กๆ ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กๆ ชาวไทย ได้สัมผัสกับความสนุกในการไล่ตามลูกบอล และเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายร่วมกับเพื่อนๆ”
รายละเอียดกิจกรรม
วัน เวลา และสถานที่: วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. และเสร็จสิ้นกิจกรรมประมาณ 17.00 น. ณ บีจีพียู เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 3 https://maps.app.goo.gl/vmsT6A32FeR8G41y9
กิจกรรม: เทศกาลมินิฟุตบอล 6 คนต่อทีม (แข่งขัน 3 เกมส์ เกมครึ่งแรก 5 นาที และเกมเครึ่งหลัง 5 นาที / ลูกบอลเบอร์ 3)
คุณสมบัติ: เด็กวัยอนุบาลอายุตั้งแต่ 4 ปี และไม่เกิน 6 ปี (ไม่จำกัดเพศและไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเล่นฟุตบอลมาก่อน) นับอายุ ณ วันจัดกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าร่วม: 144 คน
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม: ฟรี แต่สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกเท่านั้น
ผู้จัด:สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น (JFA)
ผู้สนับสนุนพิเศษ: บริษัท ยูนิโคล่ จำกัด
ผู้สนับสนุน : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม: กรอกแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็ปไซต์ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/development-program ได้ตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และระบบการลงทะเบียนจะปิดโดยอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น.
เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
•หนึ่งคนสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
•กรณีผู้สมัครเป็นพี่น้องกัน ให้สมัครแยกกันและอาจมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
•ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนั้นผู้สมัครต้องมั่นใจว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
•คณะกรรมการผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมตามเหตุผลในการอยากเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะคัดเลือกผู้ที่ให้เหตุผลน่าสนใจหรือสร้างแรงบันดาลใจ
•ผู้สมัครที่ได้รับเลือก จะได้รับอีเมลประกาศผลภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2568
•ในวันจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับชุดยูนิฟอร์ม (ขนาด 130 ซม. เท่านั้น) สำหรับสวมใส่ในวันงาน กรุณาเตรียมกางเกง ถุงเท้า รองเท้า (ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าสตั๊ด) มาด้วยตนเอง
•เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม
•กิจกรรมยังจะดำเนินการต่อไปในวันที่มีฝนตกเล็กน้อย แต่ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้าย จะมีการแจ้งทางอีเมลในเวลา 10.00 น. ของเช้าวันจัดกิจกรรม
•ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครจะถูกรวบรวมและจัดการโดยสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้สำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมนี้ และใช้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่สมาคมฯ จะจัดขึ้นในอนาคต การสมัครในครั้งนี้ถือว่าท่านยินยอมให้ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
•เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมนี้และส่งเสริมการพัฒนาฟุตบอลในอนาคต กิจกรรมนี้จะถูกบันทึกในรูปแบบภาพถ่าย วิดีโอ และวิธีอื่นๆ ภาพและวิดีโอของผู้เข้าร่วมและผู้ชมอาจถูกนำไปใช้โดยผู้จัดงานและผู้สนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่และรายงานข่าวของสื่อต่าง ๆ และการจำหน่ายภาพให้กับผู้เข้าร่วม
•หากผู้ปกครองของเด็กที่มีความพิการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการดำเนินงาน กรุณาติดต่อสำนักงาน JFA Uniqlo Soccer Kids ในประเทศไทย หรือที่อีเมล jfa_uniqlo_soccer_kids_Thailand@jfa.or.jp หรือ uqth-mkt-pr@uniqlo.co.th
•เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือให้เดินทางมาด้วยรถคันเดียวกันหากเป็นไปได้ หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
•สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/development-program