อัลไพน์ เชียงใหม่ จัด “January Golf Deal”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จัดโปรโมชัน “January Golf Deal” ออกรอบทุกวันตลอดเดือนมกราคม 2569 ราคา 3,000 บาท (รวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ) สอบถามรายละเอียดและจองเวลาออกรอบโทร (053) 880-888 หรือเว็บไซต์ www.alpinegolfresort.com

