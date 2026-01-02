ว่ายน้ำพาราไทยซ้อมเข้ม ลุยศึกอาเซียนพาราเกมส์ ตั้งเป้ากวาด 6 เหรียญทอง

ทีมว่ายน้ำสมาคมคนพิการทางปัญญาทีมชาติไทย เดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ที่สระว่ายน้ำนวศรี เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย 6 เหรียญทองมาครอง
ทีมว่ายน้ำชุดนี้ประกอบด้วยนักกีฬา 12 คน และผู้ฝึกสอน 4 คน โดยมี “โค้ชบอย” วิสุทธิพงษ์ พันธ์ธง หัวหน้าผู้ฝึกสอน เปิดเผยว่า “การเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เน้นการปรับสโตรก เพิ่มความอึดระบบแอโรบิก และความแข็งแกร่งของร่างกาย ฝึกซ้อมหนัก 6 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุด” โค้ชบอย กล่าว
ผลงานล่าสุดจากการแข่งขัน TOYOTA World Para Swimming Championships 2025 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีมว่ายน้ำพาราไทยสามารถคว้า 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันประเภทผลัดผสมฟรีสไตล์ 4×100 เมตร (Mixed Freestyle Relay S14) และผลัดผสม 4×100 เมตร (Mixed Medley Relay S14) ซึ่งถือเป็นผลงานที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬา ก่อนลุยศึกใหญ่อาเซียนพาราเกมส์ในบ้าน พร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองตามเป้าหมายที่วางไว้
รายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทางปัญญาทีมชาติไทย 12 คน ประกอบด้วย เนติรัฐ มีพร้อม, ภควัต กุมารสิงห์, วชิรวิชย์ อินทร์ชู, ปรมี ฉายศรี, จิรโชติ ชูวงษ์, นิธิกร เจียมพิริยุกุล, ด.ช.ปวีร์ อติสุนทรกุล, ณัฐรินีย์ ขจรเมธา, วชิราภรณ์ ถาวรวสุ, ลักษิกา อุทธิเสน, ปนิตา หะสาเม๊าะ และอารดา นันทะใส
ทั้งนี้ ทีมว่ายน้ำพาราไทย จะลงแข่งขันที่สระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569