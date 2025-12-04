"พีนัท-วิริทธิ์พล" คว้าแชมป์โลก อินไลน์สเก็ต ประเภท Freestyle Slide ในรายการ World Championships 2025 ที่สิงคโปร์

วงการกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอีกครั้ง ในการแข่งขัน Inline Freestyle World Championships Singapore 2025 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ส่ง “พีนัท” วิริทธิ์พล วงศ์อรรฆยากร นักกีฬาทีมชาติไทยวัย 22 ปี โชว์ลีลาการเบรกสุดยอดเยี่ยม เอาชนะคู่แข่งจากทั่วโลก จนสามารถคว้า อันดับ 1 ของโลก (World Champion) ในประเภท Freestyle Slide Men มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ชัยชนะของ “พีนัท” ในครั้งนี้ ถือเป็นแชมป์โลกคนที่ 2 ต่อจาก ภูริต เสนารัตน์ เมื่อปี 2019 เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทย ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดจากนักกีฬายอดฝีมือรวมทั้งสิ้น 22 คน จาก 14 ประเทศ ชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น มหาอำนาจจากยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้ ได้แก่ สิงคโปร์, สเปน, ไต้หวัน/จีนไทเป, เวียดนาม, ยูเครน, คาซัคสถาน, มาเลเซีย, ชิลี, อินโดนีเซีย, จีน, เมียนมา, ฮ่องกง และนักกีฬาสัญชาติเป็นกลาง (รัสเซีย) และไทย
การคว้าแชมป์โลกของ พีนัท-วิริทธิ์พล ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศศักดาความสามารถของนักกีฬาไทยในเวทีสากล แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในวงการอินไลน์สเก็ตไทย ให้มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่ระดับโลกต่อไป