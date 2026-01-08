"PUBG: BLINDSPOT" กำหนดวันเปิด Early Access 5 ก.พ.

ผลงานฟรีทูเพลย์ทีมเบสชูตเตอร์มุมมองท็อปดาวน์ในจักรวาลพับจี เตรียมเปิดบ้านต้อนรับให้ชาวพีซีลองเล่นก่อนใครในอีกไม่กี่อึดใจ
บริษัท KRAFTON ร่วมกับทีมงาน PUBG Studios ออกมาประกาศเตรียมเปิดช่วงเล่นระหว่างการพัฒนาหรือที่เรียกกันว่า Early Access สำหรับ PUBG: BLINDSPOT เกมยิงพับจีฟรีทูเพลย์ในรูปแบบใหม่มองลงมาจากด้านบน ที่ผู้เล่นชาวพีซีบน Steam ทุกคนจะสามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นกันได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ปี 2026 นี้เป็นต้นไป
ตัวเกมในช่วง Early Access ดังกล่าว จะบรรจุประสบการณ์เกมเพลย์หลักของ PUBG: BLINDSPOT ซึ่งจะมีการอัปเดตปรับปรุงอยู่เป็นระยะเพื่อขัดเกลาระบบการเล่น ปรับสมดุลบาลานซ์ของคลาสตัวละครและอาวุธ รวมไปถึงเพิ่มเติมเนื้อหาและฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอ โดยระยะเวลาในช่วง Early Access จะยาวหรือสั้นนั้นมันขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการพัฒนาและเสียงฟีดแบคตอบรับจากผู้เล่น
PUBG: BLINDSPOT มันเป็นเกมแนวทีมเบส PvP ท็อปดาวน์ชูตเตอร์ที่แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีมทีมละ 5 คนเพื่อต่อสู้แข่งขันกันในรูปแบบกฎกติกาที่คล้ายๆกับโหมดวางบอมบ์ เพียงแค่เปลี่ยนจากการวางระเบิดมาเป็นการแฮคเจาะระบบที่เรียกว่า Crypt แทน โดยผู้เล่นฝ่ายบุกจะต้องรุกฝ่าเข้าไปเพื่อนำตัว Decrypter ไปติดตั้งฝังลงใน Crypt ที่ซ่อนอยู่ภายในอาคาร ในขณะที่ผู้เล่นฝ่ายป้องกันจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อขวางกั้นมิให้ Crypt ของตนถูกเจาะ
จุดขายของเกมอยู่ตรง "เส้นสายตาแบบเรียลไทม์" ที่แชร์ร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในทีม สิ่งที่เรามองเห็น เพื่อนก็จะสามารถมองเห็นมันด้วย และในทางกลับหากพื้นที่ตรงจุดไหนเราไม่สำรวจสอดส่องให้ดีๆ บริเวณนั้นมันก็จะเป็นจุดอับลับสายตาสำหรับทีมเราด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นแกดเจ็ตจำพวกโดรนลาดตระเวนหรือระเบิดควันระเบิดแฟลช จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดเผยและบดบังการมองเห็น
