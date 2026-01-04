โรงเรียนปทุมคงคา เปิดคัดนักฟุตบอล อายุ 13-14 ปี ประจำปีการศึกษา 2569

โรงเรียนปทุมคงคาเปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ในรุ่นอายุ 13-14 ปี ประจำปีการศึกษา 2569 เพื่อเข้าเรียนและเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ทำการคัดเลือก ที่ สนามฟุตบอลโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
รุ่น 13 ปี (เกิดในพศ.2556 หรือเกิดในพศ.2557 ที่จะขึ้นเรียนม.1) รับเต็มทีม ทุกตำแหน่ง
รุ่น 14 ปี (เกิดในพศ.2555) รับเข้ามาเสริมทีม ต้องดีกว่าเด็กที่เรามีอยู่
โรงเรียนปทุมคงคาเปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2569 เพื่อเข้าเรียนและเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ทำการคัดเลือก ณ.สนามฟุตบอลโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ
1.ฟุตบอล รุ่น 17-18 ปี (เกิดในพ.ศ.2552-2551) วันที่ 24-25 มกราคม 2569
2.ฟุตบอล รุ่น 15-16 ปี (เกิดในพ.ศ.2554 และ 2553) วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569
3.ฟุตบอลรุ่น 13 ปี (เกิดในพ.ศ 2556 หรือ 2557 ที่จะเข้าเรียน ม.1) รุ่น 14 ปี เกิดในพ.ศ.2555 วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569
คัดตามวันที่กำหนดตามรุ่นอายุ
07.00 น. เปิดลงทะเบียน
08.00 น. เริ่มทำการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเสาร์จะทำการคัดเลือกต่อในวันอาทิตย์
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการคัดเลือก บัตรประชาชนตัวจริง, รองเท้าสตั๊ด, ถุงเท้ายาว, สนับแข้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการคัดเลือก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
รองต้น เบอร์โทร 0819075629
10.00-17.00 น. นอกเวลางดโทรนะครับ
Inbox เพจ PATUMKONGKA FC
https://www.facebook.com/share/1Gkv2SwrtH/
คณะกรรมการพัฒนาฟุตบอล-ฟุตซอล ปทุมคงคา
https://www.facebook.com/share/1CUCAS8LWQ/