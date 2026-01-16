เวียดนาม ควง สิงคโปร์ คว้าโล่เกียรติยศศึก APAC Predator League 2026

ปิดฉากการแข่งขัน Asia Pacific Predator League 2026 ศึกอีสปอร์ตระดับเอเชียแปซิฟิกที่รวมสุดยอด 24 ทีมมาร่วมชิงชัยใน 2 เกมดัง โดย Fancy United Esports จากเวียดนามคว้าแชมป์ VALORANT และ Myth Avenue Gaming จากสิงคโปร์คว้าแชมป์ Dota 2 มาครองได้สำเร็จ
Fancy United Esports ปลดล็อกชัยชนะสมัยแรกอย่างยิ่งใหญ่
ในสมรภูมิเกม VALORANT ชัยชนะสูงสุดตกเป็นของ Fancy United Esports ยอดทีมจากเวียดนาม ที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างเฉียบคมและนิ่งกว่าในจังหวะตัดสิน สามารถเอาชนะ BOOM Esports จากอินโดนีเซียไปได้ขาดลอย 2-0 เกม โดยตำแหน่ง MVP ตกเป็นของ "twilight" ผู้เล่นตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มสุดโหด ทำสถิติร่วม 40 Kills คุมเกมอยู่หมัดจนคว้าตำแหน่งนี้ไปครอง ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกครั้งยิ่งใหญ่ของ Fancy United Esports ที่สามารถคว้า Predator Shield ไปครองได้ทันทีตั้งแต่ปีแรกที่ลงแข่งรอบสุดท้าย
MAG ยังแกร่ง! ป้องกันแชมป์สำเร็จ หลังดวลเดือด 3 เกมเต็ม คว้ารางวัลกลับมาเลเซีย
ขณะที่ในสมรภูมิเกม Dota 2 ยังคงเป็นปีแห่งความแข็งแกร่งของ Myth Avenue Gaming จากมาเลเซีย ที่สามารถป้องกันแชมป์และโล่เกียรติยศ Predator Shield ได้สำเร็จ หลังดวลเดือดกับ REKONIX จากอินโดนีเซีย จนต้องตัดสินกันยาวถึง 3 เกม รวมเวลากว่า 41 นาที ก่อนชี้ขาดด้วยความนิ่งของทีมและการคุมเกมระดับ MVP จากผู้เล่น "egxrdemxn" ปิดเกมคว้าแชมป์กลับบ้านไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี
VALORANT Key Stats | Asia Pacific Predator League 2026 – Grand Finals
• ชนะเลิศ: Fancy United Esports (เวียดนาม) คว้าเงินรางวัล 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• รองชนะเลิศ: BOOM Esports (อินโดนีเซีย) คว้าเงินรางวัล 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• อันดับ 3 ร่วม: Team IAM (เกาหลีใต้) และ Xipto Esports (สิงคโปร์) คว้าเงินรางวัลทีมละ 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ
• MVP: twilight (Fancy United Esports) คว้าเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
Dota 2 Key Stats | Asia Pacific Predator League 2026 – Grand Finals
• ชนะเลิศ: Myth Avenue Gaming (มาเลเซีย) คว้าเงินรางวัล 65,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• รองชนะเลิศ: REKONIX (อินโดนีเซีย) คว้าเงินรางวัล 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• อันดับ 3 และอันดับ 4: InterActive Philippines (ฟิลิปปินส์) และ Atlantis 2.0 (มาเลเซีย) คว้าเงินรางวัลทีมละ 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ
• MVP: egxrdemxn (Myth Avenue Gaming) คว้าเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เอเซอร์ ปั้นเยาวชนไทยสู่อีโคซิสเต็มอีสปอร์ตผ่าน "Esports Internship Program"
นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์ Asia Pacific Predator League 2026 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เอเซอร์ ยังคงเดินหน้าผลักดันอีโคซิสเต็มอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ "Esports Internship Program" โดยนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมฝึกงานและเรียนรู้ประสบการณ์จริงถึงหน้างานระดับนานาชาติ ณ กรุงนิวเดลี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กระบวนการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่อีเว้นต์โปรดักชัน การจัดการแข่งขันมาตรฐานระดับโลก ไปจนถึงการทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพจากต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพ และสร้างประสบการณ์ตรง พร้อมต่อยอดสู่สายงานอีสปอร์ตระดับภูมิภาคในอนาคต
ขณะเดียวกัน ตัวแทนทีมอีสปอร์ตไทย ก็ได้ร่วมโชว์ศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าบนสังเวียนระดับเอเชียแปซิฟิก โดยในเกม VALORANT ทีม "TEAM NKT" ทำผลงานจบอันดับที่ 5-8 ขณะที่ฝั่ง Dota 2 ทีม "NexTide by MPH" จบอันดับที่ 9-11 ของภูมิภาค
หลังปิดฉากความยิ่งใหญ่ ณ กรุงนิวเดลีอย่างเป็นทางการ เส้นทางของ Predator League ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยมีการประกาศปักหมุดหมายถัดไป ณ ประเทศเวียดนาม เตรียมพบกับความท้าทายครั้งใหม่ การแจ้งเกิดของนักรบหน้าใหม่ และความมันที่เหนือระดับยิ่งขึ้นในศึก Asia Pacific Predator League 2027
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดีย Predator Gaming Thailand / Predator League Thailand
