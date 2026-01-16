Acer เปิดตัวจอเกมมิ่งตัวท็อป 4 รุ่นใหม่ พร้อมโปรเจกเตอร์เลเซอร์รักษ์โลก ยกระดับประสบการณ์ภาพขั้นสุด

เอเซอร์เปิดตัวจอเกมมิ่งตัวท็อป ระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ ครอบคลุมทั้งเกมเมอร์สายแข่งและครีเอเตอร์มืออาชีพ รวม 4 รุ่น พร้อมโปรเจกเตอร์เลเซอร์ดีไซน์รักษ์โลกที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
Predator XB273U F6 จอสายสปีดสำหรับอีสปอร์ต รองรับ AMD FreeSync™ Premium ให้ภาพลื่นขั้นสุดด้วยรีเฟรชเรตสูงถึง 1000Hz มอบความได้เปรียบระดับเสี้ยววินาทีสำหรับโปรเพลเยอร์ ขณะที่ Predator X34 F3 มาพร้อมพาเนล QD-OLED ให้ภาพสวยคมชัดและความเร็วระดับ 360Hz เสริมทัพด้วย Nitro XV270X P ที่ให้ความคมชัดระดับ 5K พร้อมรีเฟรชเรตสูงสุด 330Hz ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมและงานครีเอทีฟในจอเดียว ส่วนสายครีเอเตอร์มืออาชีพมี Acer ProDesigner PE320QX จอความละเอียด 6K ให้ภาพคมชัดทุกดีเทลสำหรับงานระดับโปร ปิดท้ายด้วยโปรเจกเตอร์ Acer Vero HL1820 แบบ RGB Laser 4K UHD ที่มอบภาพสวยสมจริง รองรับทั้งการเล่นเกมและความบันเทิงโฮมเธียเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ
จอ Predator XB273U F6 ขนาด 27 นิ้ว ออกแบบมาสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตโดยเฉพาะ พร้อมรีเฟรชเรตสูงถึง 500Hz ให้ภาพลื่นไหลถึงขีดสุด และยังสามารถเปิดโหมด Dynamic Frequency and Resolution (DFR) ดันรีเฟรชเรตขึ้นไปถึง 1000Hz ที่ความละเอียด 1280×720 เพื่อความแม่นยำในทุกจังหวะการเล่น ภาพคมชัดทุกเฟรม โดยแทบไม่เกิดอาการภาพเบลอหรือภาพซ้อน แม้ในฉากที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วที่สุด
“Predator XB273U F6 คือวิวัฒนาการล่าสุดของจอเกมมิ่ง” ชาร์ลส์ หวาง (Charles Wang) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์จอภาพดิจิทัลของ Acer กล่าว “ด้วยอัตรารีเฟรชเรตที่สูงถึง 500Hz ผสานกับเทคโนโลยี IPS ขั้นสูง และโหมดไดนามิก 1000Hz ทำให้จอรุ่นนี้มอบคุณสมบัติทั้งความเร็วและความคมชัดที่เหนือระดับ ซึ่งจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสิ่งที่เกมเมอร์สายแข่งคาดหวังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์”
จุดเด่นของจอรุ่นนี้คือพาเนล IPS ความละเอียด QHD 2560×1440 ที่มอบภาพคมชัด สีแม่นยำ และความสมจริงในทุกมิติ ผ่านการคาลิเบรตครอบคลุมสี DCI-P3 95% และ sRGB 99% พร้อมคอนทราสต์เนทีฟ 2,000:1 และความสว่าง 350 นิต ให้ภาพสีสดสมจริง ทำให้โลกในเกมดูสมจริงมากขึ้น มองเห็นชัดจากทุกมุมมองกว้างถึง 178 องศา ด้านการเชื่อมต่อให้มาครบทั้ง HDMI 2.1 จำนวน 2 ช่อง, DisplayPort 1.4, ช่องออดิโอเอาต์ และลำโพงคู่ 2 วัตต์ในตัว ตัวขาตั้งปรับระดับได้ตามหลักเออร์โกโนมิก พร้อมรองรับ VESA mount ใช้ได้กับโต๊ะเกมทุกสไตล์ และยังมี Acer Smart Dial บนรีโมตคอนโทรล ช่วยปรับความสว่าง เสียง และปุ่มลัดต่าง ๆ ได้สะดวกโดยไม่ต้องเอื้อมไปหลังจอ
Predator X34 F3 ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งเกมเมอร์สายแข่งและผู้ที่ต้องการภาพสวยสมจริง ด้วยรีเฟรชเรตสูงถึง 360Hz ผ่านพอร์ต DisplayPort 1.4 และ HDMI 2.1 (2 ช่อง) ให้ภาพลื่นไหลทุกจังหวะ ผสานกับพาเนล QD-OLED ขนาด 34 นิ้ว ความละเอียด 3440×1440 ที่ให้ภาพคมชัดมีมิติ พร้อมรีสปอนส์ไทม์ต่ำสุดเพียง 0.03 ms ลดอาการภาพเบลอและภาพซ้อนจากการเคลื่อนไหว และยังรองรับ AMD FreeSync™ Premium Pro ช่วยให้ภาพลื่นไหล ไม่ฉีกขาด (tearing) แม้ในฉากที่เฟรมเรตแกว่งหรือโหลดหนัก
X34 F3 จัดเต็มด้านสเปกภาพด้วยคอนทราสต์ Adaptive Contrast Management (ACM) สูงถึง 1,000,000,000:1 ความสว่างสูงสุด 500 นิต (Peak) ขอบเขตสี DCI-P3 99% และรองรับสีมากถึง 1.07 พันล้านสี จึงไม่ได้เหมาะแค่การเล่นเกม แต่ยังตอบโจทย์งานตัดต่อ ทำคอนเทนต์ และการดูหนังได้อย่างลงตัว เสริมความสะดวกด้วยขาตั้งที่ปรับขึ้น-ลง หมุน และปรับความสูงได้ถึง 5.9 นิ้ว พร้อมลำโพงคู่ในตัวขนาด 5 วัตต์ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และใช้งานได้อย่างคล่องตัว
จอเกมมิ่ง Acer Nitro XV270X P ขนาด 27 นิ้ว ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการทั้งความคมชัด สีแม่นยำ และความลื่นไหล ด้วยความละเอียดระดับ 5K (5120×2880) ที่ 165Hz ให้ภาพสวยคมชัดสำหรับทั้งเล่นเกมและงานครีเอทีฟ และสามารถสลับเป็นความละเอียด QHD 2560×1440 ที่ 330Hz ผ่านโหมด DFR เพื่อเกมเพลย์ที่ลื่นไหลและการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
จอ Nitro รุ่นนี้ ยังมาพร้อมกับ AMD FreeSync™ Premium ที่ช่วยให้ภาพลื่นไหล ไม่มีอาการฉีกขาด (tearing) รีสปอนส์ไทม์ต่ำสุดเพียง 0.5 ms (GTG, Min.) ลดความหน่วงและอาการภาพเบลอ เสริมด้วยคอนทราสต์เนทีฟสูงถึง 1,000,000,000:1 รองรับ Acer HDR400 และครอบคลุมสี DCI-P3 95% เพื่อภาพสวยสมจริง ด้านการเชื่อมต่อให้มาครบทั้ง HDMI 2.1 จำนวน 2 ช่อง, DisplayPort 1.4, ช่องออดิโอเอาต์ และลำโพงคู่ในตัว 2 วัตต์ พร้อมขาตั้งปรับระดับได้รอบทิศทาง ปรับเปลี่ยนมุมมองที่ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะปรับสูง-ต่ำ ปรับเอียง หรือหมุนเป็นแนวตั้ง ก็พร้อมรองรับได้ทุกรูปแบบการทำงาน
Acer ProDesigner PE320QX จอขนาด 31.5 นิ้ว สำหรับครีเอเตอร์มืออาชีพ ให้ภาพที่โดดเด่นด้วยการรองรับความละเอียด 6K (6016×3384) ที่ 60Hz ผ่าน HDMI/DisplayPort/USB-C ครบ และมีความแม่นยำของสีสูง ครอบคลุม Adobe RGB 99%/DCI-P3 98% รองรับสี 1.07 พันล้านสีด้วยพาเนล 8-bit + FRC (10-bit ผ่าน dithering) รีสปอนส์ไทม์ 4 ms (GTG) ลด motion blur ในฉากที่เร็ว พร้อมคอนทราสต์สูงสุด 100,000,000:1 (ACM) ให้สีดำที่ดำสนิทและไฮไลต์ที่สว่างสดใส ตัวจอได้รับการรับรอง VESA DisplayHDR และมีโหมด HDR600 ดันความสว่างสูงสุด 600 นิต ช่วยเพิ่มมิติของภาพ นอกจากนี้ยังมี Reflection-Free panel มาช่วยลดแสงสะท้อน ทำให้ภาพคมชัดในทุกสภาพแสง พร้อมมุมมองกว้าง 178 องศา ตอบโจทย์การใช้งานทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
ด้านพอร์ตเชื่อมต่อให้มาครบทั้ง HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 และ Type-C (USB4) จำนวน 2 ช่อง โดยหนึ่งพอร์ตรองรับการจ่ายไฟสูงสุด 100W พร้อมลำโพงคู่ในตัวขนาด 5 วัตต์ เสริมด้วยฟีเจอร์ AI ProxiSense ที่ช่วยตรวจจับผู้ใช้งานหน้าจอ หากไม่พบผู้ใช้งาน หน้าจอจะเข้าสู่โหมดสลีปอัตโนมัติเพื่อลดการใช้พลังงาน และยังรองรับการปรับเปลี่ยนมุมมองได้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะปรับสูง-ต่ำ หรือปรับเอียง ช่วยให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกมากขึ้น
Acer Vero HL1820โปรเจกเตอร์โฮมเธียเตอร์ความละเอียด 4K UHD รองรับ HDR ที่ใช้เทคโนโลยี RGB Laser ให้ความสว่างโดดเด่นระดับ 5,500 RGB laser lumens พร้อมสีสันแม่นยำ ครอบคลุมขอบเขตสี BT.2020 ถึง 106% มุมมองภาพที่กว้าง สดใส และคมชัดในทุกเฟรม เสริมด้วยอัตราคอนทราสต์สูงถึง 3,500,000:1 ให้ภาพดำชัด ขาวสว่าง และมีมิติชัดเจนในทุกสภาพแสง เหมาะทั้งการดูหนังและเล่นเกมแบบโฮมเธียเตอร์เต็มรูปแบบ
ตัวโปรเจกเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยซูมออปติคอล 1.6x, ระบบคีย์สโตนแบบ 4 มุมและแนวตั้ง–แนวนอน (HV) รวมถึงรองรับการฉายรอบทิศทาง 360 องศา พร้อมจุดเด่นด้านความรักษ์โลกจาก RGB Laser แบบไร้ปรอท อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง และช่วยลดการใช้พลังงานได้สูงสุด 50% เมื่อเทียบกับโปรเจกเตอร์หลอดภาพแบบเดิม ตัวเครื่องยังใช้วัสดุรีไซเคิล PCR 50% และมีมาตรฐานกันฝุ่น IP6X ที่ต่างเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของ Acer ได้อย่างชัดเจน
ราคาและการวางจำหน่าย
รุ่น : Predator XB273U F6
ราคาเริ่มต้น : USD 799.99 / EUR 899 / RMB 6,999
ช่วงวางจำหน่าย : อเมริกาเหนือ: Q2 2026 / EMEA: Q3 2026 / จีน: Q2 2026
รุ่น : Predator X34 F3
ราคาเริ่มต้น : USD 1,199.99 / EUR 1,199 / RMB 9,999
ช่วงวางจำหน่าย : อเมริกาเหนือ: Q2 2026 / EMEA: Q3 2026 / จีน: Q2 2026
รุ่น : Acer Nitro XV270X P
ราคาเริ่มต้น : USD 799.99 / EUR 899 / RMB 6,999
ช่วงวางจำหน่าย : อเมริกาเหนือ: Q2 2026 / EMEA: Q3 2026 / จีน: Q2 2026
รุ่น : Acer ProDesigner PE320QX
ราคาเริ่มต้น : USD 1,499.99 / EUR 1,499 / RMB 10,999
ช่วงวางจำหน้าย : อเมริกาเหนือ: Q2 2026 / EMEA: Q3 2026 / จีน: Q2 2026
รุ่น : Acer Vero HL1820
ราคาเริ่มต้น : EUR 1,499
ช่วงวางจำหน่าย : EMEA: มี.ค. 2026
รายละเอียดสเปก ราคา และความพร้อมใช้งานจะแตกต่างตามภูมิภาค ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางจำหน่าย ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และราคาในการจัดจำหน่าย โปรดติดต่อสำนักงาน Acer ผ่านทาง www.acer.com