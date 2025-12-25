“เก่ง-น้ำปิง” แท็กทีม “เติ้ล-เฟิร์สวัน” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ MITHเสิร์ฟความฟินห้างแตก! “MANTRA หอมต้องมนต์” EXCLUSIVE FAN MEET

สร้างปรากฎการณ์ฟินห้างแตก กับงาน “MANTRA หอมต้องมนต์” EXCLUSIVE FAN MEET เมื่อคู่จิ้นแห่งยุค เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย – น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง แท็กทีม เติ้ล มติมันท์ ศรีบุญเรือง – เฟิร์สวัน วรรณกร เรืองรัตน์ นั่งแท่นพรีเซนเตอร์แบรนด์น้ำหอมพรีเมียมสัญชาติไทย “MITH (มิตท์)” ฉลองครบรอบ 10 ปี สุดยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวน้ำหอม 4 กลิ่น และโปรเจกต์พิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการรังสรรค์น้ำหอม “Mantra” ผ่านการตีความกลิ่นหอมจากตัวละครซีรีส์ดัง “เขมจิราต้องรอด” ให้เหล่าแฟนคลับได้สัมผัสโมเมนต์ความหอมแบบใกล้ชิด ณ Union Co-Event Space Zone A ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์
งานนี้นำโดย พอ จุติณัฏฐ์ ปิยวีรวงศ์ นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์น้ำหอม MITH กรี๊ดสนั่นกับการปรากฏตัวของ 4 พรีเซนเตอร์ใหม่ ที่ถ่ายทอดตัวตนผ่านน้ำหอม 4 กลิ่น 4 สไตล์ สะท้อนเอกลักษณ์และบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างมีเสน่ห์ เก่ง หฤษฎ์ ภายใต้บุคลิกนิ่งขรึมดูนิ่งสงบ แต่ภายในกลับซ่อนความอ่อนโยน ใส่ใจ และเต็มเปี่ยมด้วยความรัก เหมาะกับกลิ่น “Mystery for Him” อันลึกลับ และน่าค้นหา ด้าน น้ำปิง นภัสกร ผู้ชายเรียบง่ายสบาย ๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่รอยยิ้มสามารถย้อมโลกที่มืดมนให้สว่างสดใส ทำให้นึกถึงกลิ่น “Silver Sparkle” ที่สดชื่น และเปล่งประกายโดดเด่น เติ้ล มติมันท์ หนุ่มเจ้าเสน่ห์ ที่ดึงดูดให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้เพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนไว้ กับกลิ่น “Twilight” เสน่ห์ในยามค่ำคืน ปิดท้ายกับ เฟิร์สวัน วรรณกร หนุ่มขี้เล่น จริงใจ ใสซื่อ ตรงกับกลิ่น “Horizon” หรือเส้นขอบฟ้า กลิ่นที่เปิดด้วยส้มแมนดารินสดชื่น กลิ่นน้ำทะเลสีฟ้าครามปลอดโปร่ง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
นอกจากนี้ MITH ยังได้เปิดตัวโปรเจกต์พิเศษ ภายใต้ความร่วมมือกับทีมนักแสดงนำจากซีรีส์ชื่อดัง “เขมจิราต้องรอด” สะท้อนพลังของกลิ่นที่สามารถถ่ายทอดน้ำหอมจากตัวตนของตัวละครออกมาอย่างลึกซึ้ง ผ่านการตีความน้ำหอม “Mantra” ปรุงโดย Perfumer Elodie Durande หอมมีเสน่ห์ด้วยกลิ่นเปิดของ Pink Pepper จุดประกายเสน่ห์อันลึกลับ ให้ความ Spicy และหอมหวานเบาๆ ตามด้วยกลิ่นของ Violet และ Orris ที่ให้ความแป้งติดผิว เผยความอ่อนโยน และน่าค้นหา ก่อนจะปิดท้ายด้วย Musk และ Amber ที่เสริมด้วยความอบอุ่น ละมุน และตราตรึง เหมือนมนต์สะกดที่ยังคงอยู่
ก่อนปิดท้ายด้วย “MANTRA หอมต้องมนต์” EXCLUSIVE FAN MEET กิจกรรมร่วมสนุกกับเหล่าผู้โชคดี และมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 4 หนุ่ม เก่ง-น้ำปิง และ เติ้ล-เฟิร์สวัน ที่ขนเซอร์ไพรส์พิเศษมาเสิร์ฟชาวด้อมแบบจัดเต็มต่อเนื่อง เสียงกรี๊ดดังกระหึ่ม ทำเอาอิน ฮ็อบ! กันทั้งงาน
