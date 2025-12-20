xs
หาดพัทยาลุกเป็นไฟ นักวิ่งทั่วโลกกว่า 5, 000 ชีวิตแต่งบิกินี่ร่วมงาน Pattaya International Bikini Beach Race 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- หาดพัทยาลุกเป็นไฟ นักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 5, 000 ชีวิต ร่วมแต่งชุดบิกินี่ สร้างสีสันในงาน “Pattaya International Bikini Beach Race 2025” ที่ใหญ่สุดในประเทศ​ไทย

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (20 ธ.ค.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา  ได้จัดงานวิ่งริมชายหาดระดับนานาชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้ชื่องาน  “PATTAYA INTERNATIONAL BIKINI BEACH RACE 2025” ที่บริเวณชายหาดพัทยา  ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sea Sparkle Run: The Coral and Pearl Edition” ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ เพื่อผลักดันภาพลักษณ์พัทยาสู่ตลาดโลก

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นงานวิ่งริมชายหาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จนสามารถดึงดูดนักวิ่งกว่า 5,000 คนจากทั่วโลก ร่วมอวดหุ่นสวยวิ่งบิกินี่ริมชายหาดพัทยา  สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวใน เมืองพัทยา ให้กลับมาคึกคักและร้อนแรงอีกครั้ง


การจัดงานในครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของพัทยาในฐานะ “Top Beach Destination” และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่การเป็น “Sport City” อย่างเป็นรูปธรรม รองรับเทรนด์ Sport Tourism ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นแรงส่งสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568

บรรยากาศตลอดแนวชายหาดเต็มไปด้วยสีสันและพลังความสนุกจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร่วมสร้างเอกลักษณ์ให้ “ชายหาดพัทยา” คึกคักตั้งแต่จุดสตาร์ตจนถึงเส้นชัย ในระยะทางรวม 5 กิโลเมตร

 ท่ามกลางความงดงามของท้องทะเลพัทยายามเย็น ผสาน แสงนีออนบนชายหาด ที่ทำให้เส้นทางการแข่งขันโดดเด่นและถ่ายภาพสวยตลอดทาง


และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮา คือการรวมตัวของเหล่า KOLs และ Influencers สายนักวิ่งกว่า 100 คน ที่มาร่วมปลุกบรรยากาศให้ร้อนแรงยิ่งขึ้น ก่อนปิดท้ายค่ำคืนแห่งความประทับใจด้วยคอนเสิร์ตจากวง SEASON FIVE ส่งมอบความสุขและความสนุกแบบเต็มอิ่ม ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของผู้ร่วมงานตลอดแนวชายหาด








