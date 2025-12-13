“พาณิชย์”ปลื้มงานชิม ช้อป เชียร์ by MOC @Chonburi สะพัดแล้วกว่าล้านบาท

“จักรา” เยี่ยมชมการจัดงาน ชิม ช้อป เชียร์ by MOC @Chonburi หลังนำสินค้าจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออกและสินค้าจากจังหวัดชายแดนติดกัมพูชา มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว แฟน ๆ กีฬา และนักกีฬาที่มาแข่งซีเกมส์ เผยแค่ 3 วันเงินสะพัดแล้วกว่า 1 ล้านบาท ชวนพี่น้องประชาชน มาร่วมชิม ช้อป เชียร์ได้ถึง 14 ธ.ค.นี้ ส่วนที่สนามรัชมังคลากีฬาสถาน ถึงวันที่ 20 ธ.ค.68
ร.ต.จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมชมการจัดงาน ชิม ช้อป เชียร์ by MOC @Chonburi ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานนี้ขึ้น โดยนำสินค้าจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก และจังหวัดที่มีชายแดนติดกับกัมพูชา (จันทบุรี ตราด สระแก้ว) มาจำหน่ายในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงแฟน ๆ กีฬาที่เดินทางมาเชียร์กีฬา และนักกีฬาและทีมงานที่เข้ามาแข่งขันกีฬา จำนวน 40 บูธ มีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก และเสื้อผ้า
ทั้งนี้ จากการติดตามการจำหน่าย พบว่า ภาพรวมผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น กระแสตอบรับดีมาก หลายรายเติมสินค้าแทบไม่ทัน โดยยอดจำหน่ายรวมเพียง 3 วัน ทะลุ 1 ล้านบาทไปแล้ว และมั่นใจว่า ยอดจำหน่ายสินค้าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
“กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนประชาชน นักกีฬา และแฟนกีฬา มาร่วมงาน ชิม ช้อป เชียร์ by MOC กันมาก ๆ ขอให้มาชิมและช้อปของกินของใช้คุณภาพที่ได้รับการคัดสรรมาจากแต่ละจังหวัด ก่อนที่จะไปเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์กัน โดยงานที่ชายหาดพัทยากลางสามารถซ้อปกันไปยาว ๆ ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเที่ยงคืน จนวันที่ 14 ธ.ค.2568 แต่สำหรับงานชิม ช้อป เชียร์ by MOC ที่สนามรัชมังคลากีฬาสถาน จะยังคงมีอยู่จนจบช่วงการแข่งขันซีเกมส์ในวันที่ 20 ธ.ค. 2568”ร.ต.จักรากล่าว
สำหรับบริเวณชายหาดพัทยากลาง นอกจากเป็นสถานที่จัดงาน ชิม ช้อป เชียร์ by MOC @Chonburi แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม FAN ZONE การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย การออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้สนับสนุนการแข่งขัน และยังมีการจัดงานเทศกาลดนตรี PATTAYA INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2025 จัดโดยเทศบาลเมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ในด้านการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME และการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการท้องถิ่น มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และยกระดับมาตรฐานให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ