เมืองพัทยา รณรงค์ลอยกระทงรักษ์ทะเลปี 68 ขอความร่วมมือ ปชช.-นทท.งดลอยในทะเล

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานลอยกระทงปี 68 รณรงค์ "ลอยกระทงรักษ์ทะเล" ขอประชาชน-นักท่องเที่ยวงดนำกระทงลอยในทะเลท่ามกลางคำถาม ให้ขายกระทงบริเวณชายหาดแล้วจะห้ามไม่ให้นำลอยในทะเลได้อย่างไร
วันนี้ (3 พ.ย.) นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2568 ทั้งในพื้นที่ลานโพธิ์นาเกลือ และชายหาดพัทยา–จอมเทียน ที่ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกช และสถานศึกษา เข้าร่วม
โดยในปีนี้ เมืองพัทยา จะรณรงค์แนวคิดลอยกระทงอย่างรับผิดชอบ ด้วยการขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว งดนำกระทงลอยในทะเล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
พร้อมกำหนดให้ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ ปรับชื่อการจัดงานเป็น "สายน้ำแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์" ซึ่งเมืองพัทยา ได้จัดเตรียมบ่อลอยกระทงจำลองขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ลอยกระทงอย่างปลอดภัย และจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและจัดเก็บกระทงทันทีหลังเทียนดับ เพื่อลดปริมาณขยะที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นภายในงาน ยังจะมีการประกวดกระทงระดับนักเรียนและประชาชนทั่วไป, การประกวดหนูน้อยนพมาศชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ, การรำเทิดพระเกียรติ, การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และคอนเสิร์ตจาก "ต่าย อรทัย"
ส่วนที่ บริเวณชายหาดพัทยาและจอมเทียน ที่ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว นำกระทงมาลอยทะเลจำนวนมาก และ เมืองพัทยา ยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่ ไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง เนื่องจากไม่มีการจัดทำบ่อรองรับเหมือนพื้นที่ลานโพธิ์ และตลอดแนวชายหาดยังมีร้านค้าจำหน่ายกระทงอยู่เป็นจำนวนมาก
ซึ่งแม้ในปีนี้จะไม่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง บริเวณชายหาดแต่เจ้าหน้าที่ก็จะยังออกประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวงดนำกระทงไปลอยในทะเล
พร้อมจัดเวรเจ้าหน้าที่เดินประชาสัมพันธ์ตลอดแนวชายหาดกว่า 2.7 กิโลเมตร ทั้งชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน รวมถึงขอความร่วมมืองดจุดโคมลอย พลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ
อย่างไรก็ตามในที่ประชุมยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า หากเมืองพัทยา อนุญาตให้มีการขายกระทงบริเวณชายหาด แต่กลับห้ามไม่ให้นำกระทงไปลอยในทะเล ก็อาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้
เนื่องจากในทางปฏิบัติชายหาด ยังคงเป็นจุดที่ผู้คนจะนำกระทงไปลอยตามความเคยชิน จึงเกิดคำถามในที่ประชุมว่า “เราจะรักษ์ทะเลพัทยา โดยไม่ทำลายหัวใจของประเพณีไทยได้อย่างไร?”