เปิดยิ่งใหญ่ เทศกาลกินเจเมืองพัทยา ชลบุรี และศาลเจ้าเก่าแก่ 2 แห่งใน จ.จันทบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เปิดยิ่งใหญ่ เทศกาลกินเจเมืองพัทยา จ.ชลบรี และศาลเจ้าเก่าแก่ 2 แห่งใน จ.จันทบุรี พร้อมใจอัญเชิญเทพยดาฟ้าดินประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล
วันนี้ ( 20 ต.ค.) นายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสาธุชน ได้ร่วมประกอบพิธีเชิญเทพยดาฟ้าดิน (เซ็งทีตี่) มาประดิษฐาน ณ โรงเจสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนาเกลือ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นเทศกาลกินเจ ประจำปี 2568 พื้นที่พัทยา-นาเกลือ โดยมีประชาชนผู้ศรัทธาจำนวนมากร่วมสวมชุดขาวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
โดยในช่วงบ่าย ได้มีการเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญองค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้วและพระโพธิสัตว์ จากบริเวณลานโพธิ์นาเกลือ มาประดิษฐานยังโรงเจสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เพื่อเป็นการเริ่มต้นเทศกาลกินเจ อย่างเป็นทางการ
สำหรับ เทศกาลกินเจประจำปี 2568 ที่โรงเจสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานนาเกลือจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-30 ต.ค. 2568 โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมแตกต่างกันออกไป และยังเปิดโรงทานให้บริการอาหารเจฟรีแก่ผู้ร่วมงานในช่วงเวลา 08.00 น., 12.00 น. และ 17.00 น.
จันทบุรี 2 ศาลเจ้าเก่าแก่ร่วมแห่อัญเชิญเทพเจ้า – แจกอาหารเจฟรี
ส่วนบรรยากาศที่ จ.จันทบุรี ในวันนี้คึกคักไปด้วยประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าตามพิธีกรรมโบราณ เพื่อเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “หนึ่งมื้อกินเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”
โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเหล่า “เจอิ้ว” คณะกรรมการศาลเจ้า พ่อค้าประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาแต่งกายชุดขาวเข้าร่วมขบวนอัญเชิญเกี้ยว เคลื่อนไปยังศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อประกอบพิธีน้อมรับเสด็จองค์ กิ๋วอ๊วงฮุกโจ๊ว และขบวนธงสีเหลืองปักข้อความสีทองแนวตั้งประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งตัวเมืองจันทบุรี
ทั้งนี้ เทศกาลกินเจจังหวัดจันทบุรี จัดต่อเนื่องเป็นประเพณีสำคัญยาวนานกว่า 100 ปี โดยปีนี้จัดขึ้นพร้อมกัน 2 แห่งใหญ่ ได้แก่ โรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว (วัดเขตร์นาบุญญาราม) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 138 ส่วนโรงเจเม่งหงีเจตั๊ว จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 โดยเทศกาลกินเจปีนี้ยังคงจัดขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมถึงเป็นการรักษาสืบสานมรดกวัฒนธรรมสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรี