SHEEP   รวมด้อมสุดปัง  “ฟรีน-เบ็คกี้” แท็กทีม “พั้นรักแมว”  จัดเต็มสร้างโมเม้นท์พิเศษส่งท้ายปี ในงาน Carry the “Celeb” ration

นับเป็นอีกหนึ่งอีเว้นท์ของแบรนด์SHEEP ทำห้างแตกอีกครั้งที่สร้างปรากฎการณ์ความคึกคัก รวมพลังแฟนด้อมไว้ในงานเดียว ทั้งแฟนคลับแห่งจักรวาลจีแอล “ฟรีน-เบ็คกี้” และแฟนคลับ “พั้นรักแมว” ที่พร้อมใจกันมาส่งกำลังใจ สร้างบรรยากาศเติมเต็มความคึกคัก อบอุ่น และอบอวลด้วยสีชมพู ในงาน Carry the “Celeb” ration จัดขึ้นที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
คึกคักตั้งแต่เริ่มงานเลยทีเดียว เมื่อคนดังระดับนางเอกสวยยืนหนึ่ง มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ มาร้องเพลง “Santa Tell Me” เปิดงานSHEEP ฉลองส่งท้ายปี ผ่านแนวคิด Carry the “Celeb” ration SHEEP อยู่กับทุกโมเม้นท์ของการเฉลิมฉลอง และเติมเต็มโมเม้นท์พิเศษ พกพาความความมั่นใจและความเป็นเซเลปไปในทุกที พร้อมเปิดตัว Collection Presenter “พั้นรักแมว” พันธิตา บุญชวน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังขวัญใจโซเชียล กับคอลเลคชั่นพิเศษ SHEEP X Monchhichi :The Celebration-Limited Edition โดยมี นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder&CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด เปิดงานร่วมกับพั้น เผยโฉมลายเคสสุดเก๋ หยิบเสน่ห์และความน่ารักของม่อนชิชิมาสร้างสรรค์ในสไตล์SHEEP กับคอนเซ็ปต์การเฉลิมฉลอง มีให้เลือก 2 แบบ2 ลายโทนออกมาเป็นสีทอง-ชมพู และยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น SHEEP Phone Wallet , SHEEP Phone Grip ,SHEEP Phone Charm นอกจากนั้น พั้นรักแมว ยังได้มาบอกเล่าความเป็น Celeb ของแต่ละลุค ในการถ่ายทำร่วมกับแบรนด์ SHEEPอีกด้วย และยังได้ร่วมกิจกรรม Tiktok Celebration 3 Look Challenge พลังความน่ารักเรียกเสียงปรบมือพร้อมยอดไลค์ให้แฟนคลับกดหัวใจเป็นอย่างมาก และภายในงานยังได้เปิด ร้าน AppleSheep สาขาใหม่ที่ ชั้นG เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Multi-Store เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเอ็นจอย กันได้
และไฮไลท์สุดพิเศษในงานที่SHEEP นำมามอบให้กับแฟนๆส่งท้ายปี โดยชวน2 สาว ทั้งแฟนคลับแห่งจักรวาลจีแอล อย่าง ฟรีน- สโรชา จันทร์กิมฮะ และ เบ็คกี้- รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง ร่วมกิจกรรม แค่เปิดตัว2 สาวก็ฮือฮา กับขบวนวงดุรยางค์ โดยมีฟรีน-เบ็คกี้ นั่งอยู่บนรถรางเคลื่อนผ่านแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจกันมากมาย พร้อมกับกิจกรรมบนเวที ที่ทั้งสองคนได้ร่วมเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเคสแบรนด์SHEEP ให้กัน เพื่อตกแต่งเคสในสไตล์ที่ตัวเองชอบ นอกจากนั้นยังได้เลือก Prop ให้กัน เพื่อดีไซน์ความเก๋สำหรับ แช๊ะภาพ พร้อมโชว์ท่าเซลฟี่กับเคสม่อนชิชิในท่าสุดคิ้วท์
ปิดท้ายด้วย Tiktok Challenge ที่ทั้งคู่จะมาร่วมทำภารกิจ Missionฟรีน-เบ็คกี้การละคร และฟรีน-เบ็คกี้การเต้น ทั้งสองสาวปล่อยของมาอย่างเต็มที่ เรียกว่าครบรสบนเวที ทั้งเติมน้ำตาล โชว์โมเม้นท์สุดหวานและสนุกสนานให้แฟนๆได้กรี๊ดตาม แค่ทั้งสองหันหน้ามามองตากันก็เบา ๆ ก็กรี๊ดแทบลั่นห้างแล้ว ภารกิจครั้งนี้ทำเอาแฟนๆ หัวใจพองโตกันทั้งงาน โดยมีเซเลปคนดัง อาทิ โยชิ- รินรดา ธุระพันธ์ ,(ยูมะ) yumakardasian อินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อดัง ผู้หลงใหล Monchhichi ฯลฯ พร้อมด้วย ดาว-ณัฐภัสสร สิมะเสถียร มาร่วมเป็นพิธีกรให้สนุกแบบไม่พัก
สัมผัสโมเมนต์แห่งการเฉลิมฉลองในแบบที่มั่นใจที่สุดกับ SHEEP X Monchhichi :The Celebration-Limited Edition ที่ SHEEP ทำร่วมกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำหน่ายตั้งแต่ 20-26 ธันวาคมนี้ ที่แผนก Betrend เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา,เดอะมอลล์โคราช,เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เพียง 7 วัน 7 สาขาเท่านั้น หลังจากนั้นจะเปิดขายทั่วประเทศ