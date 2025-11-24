xs
คอมมูฯ "League of Legends" ไทยร่วมเปิดตัว Zaahen แน่น AIS eSports Studio

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Riot Games จัดงานคอมมูนิตี้อีเวนต์ "Where Twilight Meets" แฟน League of Legends ชาวไทยมารวมตัวกันเพื่อสัมผัสเสน่ห์ของฮีโร่ใหม่ Zaahen ตอกย้ำพลังความผูกพันของคอมมูนิตี้ไทยที่เหนียวแน่นตลอดมา

งาน "Where Twilight Meets" จัดขึ้นที่ AIS eSports Studio สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายในงาน แฟน ๆ ได้ร่วมจุดประกายบทสนทนาใน Lore Talk กับครีเอเตอร์ผู้หลงใหลในโลกแห่ง Runeterra อาทิ Pochi Pochi, The Game Room, Runeterra Community TH และ MasterNova ต่อด้วยกิจกรรม 1v1: The Unsundered ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมท้าดวลด้วย Zaahen กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของคอมมูนิตี้อย่าง Takluz, Gssspotted, Zylnazter, Whatthejes, Ruhasg และ Exvestor พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ The Sealed Darkin Glaive ให้แฟน ๆ ได้ชมและถ่ายภาพกับอาวุธดาร์คินของ Zaahen อย่างใกล้ชิด และเวิร์กชอป Yunara’s Aion Er’na ที่ชวนร่วมสร้างสรรค์กำไลสไตล์ตนเอง ปิดท้ายด้วยความสนุกใน ARAM: Mayhem ที่ยกกลิ่นอายสนามจริงมาไว้กลางงาน สร้างเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากแฟน ๆ ตลอดทั้งวัน


นอกจากนี้ แฟน ๆ ยังได้รับของที่ระลึกลิมิเต็ดเฉพาะอีเวนต์ อาทิ พวงกุญแจอะคริลิก The Darkin Glaive, เสื้อยืด Zaahen The Unsundered และกระเป๋าผ้าแบบสองด้าน (Xin Zhao / Zaahen) สะท้อนความทรงจำร่วมกันของแฟน ๆ ที่มาร่วมเฉลิมฉลองการมาของแชมเปี้ยนใหม่ในครั้งนี้


นายดิษยภัทร กมลสุนทร ผู้จัดการแบรนด์ League of Legends ประเทศไทย กล่าวว่า “บรรยากาศในงานสะท้อนชัดเจนว่าคอมมูนิตี้ League of Legends ไทยยังคงแข็งแรงและอบอุ่น เราขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่มาร่วมสร้างช่วงเวลาน่าจดจำไปด้วยกัน และจะเดินหน้าจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยง Lore, Gameplay และชุมชนของเราอย่างต่อเนื่อง”

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมจาก League of Legends ประเทศไทย ได้ที่ Facebook: League of Legends Thailand

