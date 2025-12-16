OR เร่งเปิด“JOE WINGS” 5-10 สาขาต่อปี

OR เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ Mobility Hub จับมือพันธมิตรธุรกิจด้านอาหาร OKJ ผู้บริหาร แบรนด์ “โอ้กะจู๋” เปิดให้บริการร้านไก่ทอด “JOE WINGS” เอ็กซ์คลูซีฟสาขาแรกภายใน พีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี 62 นำเสนอไก่ทอดสไตล์ Fast Casual Serve ทางเลือกอาหารที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นทางเลือกที่ Healthier ต่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้เดินทางบนถนนเส้นหลัก พร้อมผลักดันโมเดลร้านอาหารเรือธงให้เติบโตในเครือข่ายสถานีบริการของ OR ในอนาคต
นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR และ OKJ “โอ้กะจู๋” เดินหน้าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับธุรกิจร้านอาหารภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น โดยอิงข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่มักมองหาความรวดเร็วเป็นอันดับต้น ๆ มาร่วมผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ “All Lifestyles” หนึ่งในเสาหลักสำคัญของ OR ในการสร้างพื้นที่บริการที่ตอบโจทย์ทุกจังหวะการใช้ชีวิตครบในจุดเดียว
โดยความสำเร็จของร้าน “โอ้กะจู๋” ตลอดกว่า 5 ปีในพื้นที่ของ OR สะท้อนศักยภาพการทำงานร่วมกันของทั้งสององค์กรได้อย่างชัดเจน จนนำไปสู่การต่อยอดเปิดตัวร้าน “JOE WINGS” เพื่อเป็น Healthier Choice ให้ผู้บริโภค ด้วยเมนูพิเศษที่ปรับให้กระชับขึ้น เลือกทานง่ายขึ้น พร้อมให้บริการในรูปแบบ Takeaway และ Dine-in สอดรับกับเทรนด์ของนักเดินทางที่ต้องการอาหารอร่อย รวดเร็ว และได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยตามแบบฉบับของ OKJ ภายใต้ Mobility Hub ของ OR ที่ผสานบริการพลังงาน อาหาร และไลฟ์สไตล์ไว้ในระบบนิเวศเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ โดยเชื่อมั่นว่า JOE WINGS จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Ecosystem ของ OR และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาทั้งความสะดวกและคุณภาพในทุกการเดินทางได้อย่างตรงจุด
JOE WINGS สาขา พีทีที สเตชั่น วิภาวดี 62 ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของ พีทีที สเตชั่น ที่ต้องเน้นความเร็วและความสะดวกสำหรับการเดินทาง ด้วยพื้นที่ขนาดกะทัดรัด ผสานบรรยากาศทันสมัยโดดเด่นด้วยโทนสีแดงและวัสดุสเตนเลส ที่สื่อถึงความเผ็ดร้อนและพลังงานที่พร้อมเสิร์ฟทันที เคาน์เตอร์แบบเปิดช่วยให้บริการได้ไวยิ่งขึ้น พร้อมระบบสั่งอาหารแบบ Order Kiosk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความคล่องตัว ทั้งแบบ Takeaway และรับประทานภายในระยะสั้น
ด้านเมนู JOE WINGS นำเสนอไก่ทอดคุณภาพทางเลือกที่ดีกว่า ชูความโดดเด่นด้วยมาตรฐาน “Better Oil, Better Chicken, Better Way” พร้อมกระบวนการผลิตแบบ No Shortcut ปรุงกันสด ๆ ทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกชิ้นเสิร์ฟแบบสดใหม่ กรอบร้อน และคงคุณภาพสม่ำเสมอ นอกเหนือจากไก่ทอด ยังมีเมนูอาทิเช่น Lite Tender Cheesy Wrap สำหรับลูกค้าที่ต้องการมื้อเช้าแบบเบา ๆ หรือ เมนูข้าวไก่ทอดพร้อมชุดอิ่มคุ้มสำหรับมื้อเร่งด่วน ทั้งยังโดดเด่นด้วยการคัดชิ้นส่วนไก่ยอดนิยมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น Crunch Wing ปีกกรอบเต็มคำ Tender อกไก่นุ่มละมุน หรือ Boneless สะโพกไก่ไร้กระดูกที่หยิบจับได้สะดวก พร้อมด้วย 7 รสชาติฮิตที่คัดสรรมาแล้ว ได้แก่ Classic, Garlic Parmesan, Lemon Pepper, Hot Too Hot, Midnight, Thai Spice Up และ American Nashville ทำให้สาขานี้เป็นอีกหนึ่งจุดแวะที่สามารถเติมพลังได้ทั้งความอร่อย ความรวดเร็ว และความสะดวกครบในที่เดียว
การเปิดตัว JOE WINGS ภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ครั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่บริการของ OR ที่มุ่งเพิ่มบริการด้านไลฟ์สไตล์ในสถานีบริการให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้ผู้ใช้บริการบนเส้นทางหลักอย่างครบวงจร โดยเตรียมขยายสาขา JOE WINGS ในพื้นที่ของ OR ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสาขา พีทีที สเตชั่น พัฒนาการ (ขาออก) ที่พร้อมเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2569 รวมถึงมีแผนขยายเฉลี่ยเพิ่มเติมปีละ 5–10 สาขา โดยมีเป้าหมายเปิดครบ 30 สาขา ภายในปี 2573