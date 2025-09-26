Coach Gold ดึงดูดทุกสายตา ด้วยพลังแห่งกลิ่นหอม

Coach Gold น้ำหอมที่เปี่ยมไปด้วยความโดดเด่นและกลิ่นอายความเป็นผู้หญิง เป็นคำเชิญชวนให้คุณได้ปลดปล่อยความเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก น้ำหอมอันเปล่งประกายนี้ผสานความอบอุ่นของวานิลลาเข้ากับกลิ่นหอมละมุนของดอกอัลมอนด์บลอสซัม เสริมด้วยกลิ่นผลไม้ที่หอมหวานและเปล่งประกายมอบประสบการณ์ด้วยกลิ่นหอมที่น่าหลงใหลและเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกสดใส จิตวิญญาณของ Coach Gold ได้รับการถ่ายทอดผ่านนักแสดงและโปรดิวเซอร์สาวชาวอเมริกัน Storm Reid ในแคมเปญใหม่ที่เปล่งประกายเจิดจ้าไม่แพ้กลิ่นหอมของน้ำหอมเลยทีเดียว
แรงบันดาลใจ
น้ำหอมใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอุปกรณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Coach และจี้รูปตัว C ที่ประดับบนกระเป๋าถือและเครื่องประดับแฟชั่นของ Coach น้ำหอมรุ่นนี้จึงมอบความเข้มข้นและความโดดเด่นอย่างไร้ขีดจำกัดให้กับน้ำหอมในไลน์นี้ กลิ่นหอมและบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างหรูหรา สะท้อนถึงมรดกของแบรนด์และความมุ่งมั่นในงานฝีมืออันประณีต
“แคมเปญ Coach Gold ถ่ายทอดออกมาได้อย่างงดงามโดย Cass Bird ซึ่งสื่อถึงความอบอุ่นที่ Storm Reid ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ แนวทางที่เปี่ยมด้วยความจริงใจของเธอที่มีต่องานฝีมือและการใช้ชีวิตเป็นการเฉลิมฉลองต่อวิสัยทัศน์ของฉันที่ว่า ความหรูหราไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งที่เกินเอื้อม แต่คือสิ่งที่จับต้องได้และมีอยู่จริง เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รังสรรค์น้ำหอมซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความเป็นตัวของตัวเองและความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน” Stuart Vevers (Creative Director ของ Coach) กล่าว
“Coach Gold คือการเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจและปล่อยให้ตัวตนของคุณเปล่งประกายออกมา และมีบางอย่างในน้ำหอมนี้ที่ทำให้การแสดงออกนั้นเป็นเรื่องง่ายจริง ๆ น้ำหอมนี้ผสมผสานด้วยส่วนผสมของ Vanilla และ Amber ที่ทำให้คุณรู้สึกราวกับเป็นดาวที่โดดเด่นในเรื่องราวชีวิตของตัวเอง”– Storm Reid
THE FRAGRANCE
Louise Turner (Master perfumer) ได้รังสรรค์น้ำหอม Coach Gold ด้วยกลิ่นหอมที่เข้มข้นเป็นกลิ่นแรกในไลน์นี้ถ่ายทอดความเปล่งประกายอันอบอุ่นของเมืองอันเป็นบ้านเกิดของ Coach อย่าง New York City ในวันที่เต็มไปด้วยแสงแดด ด้วยส่วนผสมของ Vanilla อันทรงพลังและเย้ายวนผสานด้วย Amber สีทองอันอบอุ่น Vanilla ถูกผสานอย่างประณีตเข้ากับดอก Almond Blossom อันหอมหวานละมุนดุจน้ำนม เสริมความสง่างามแบบหญิงสาวให้กับน้ำหอมด้วยกลิ่นดอกไม้อันละเอียกอ่อนอย่างลงตัวตามด้วยกลิ่น Fruity และ Spicy ของ Pink Peppercorn ที่เติมความสดใสในช่วงสุดท้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ส่วนผสม
ท๊อปโน้ต: Pink Peppercorn, Apple Accord, Bergamot Essence
ฮาร์ทโน้ต: Almond Blossom Accord, Rose Water, Petalia™
เบสโน้ต: Vanilla, Ambrofix™, Cedarwood
การออกแบบขวด
ขวดน้ำหอมถูกเคลือบด้วยสีทองทั้งขวด และประทับด้วยลายม้าและรถม้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ Coach อย่างงดงาม
พวงกุญแจรูปตัว “C” อันเป็นเอกลักษณ์ถูกห้อยไว้รอบคอขวดพร้อมด้วยป้ายแท็กห้อยสะท้อนแสงแวววาว ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพงานฝีมืออันประณีตของ Coach
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ด้านนอกที่สะท้อนถึงขวดเนื้อสัมผัสสีทองแบบมีลวดลาย และประทับด้วยลายม้าและรถม้าของ Coach ในโทนสีดำเข้มที่ตัดกันอย่างโดดเด่น
แคมเปญโฆษณา
ท่ามกลางแสงแดดที่ส่องลงมายังมหานครนิวยอร์ก Storm Reid เปรียบเสมือนแสงแดดที่เปล่งประกายเจิดจ้า และส่องสว่างสดใสไปทั่วท้องถนนอันคึกคัก เธอสวมชุดสีทอง สะท้อนบุคลิกอันเปล่งประกายของ Coach Gold ได้อย่างชัดเจน ดึงดูดทุกสายตาในทุกย่างก้าว ด้วยพลังแห่งกลิ่นหอมและไออุ่นของแสงแดด Storm จึงกล้าที่จะแสดงออกถึงตัวตนอันสดใสและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง