บลูพอร์ตปลุกเสน่ห์คริสต์มาสกลางหัวหิน จัดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสสุดตระการตา พร้อมเนรมิต Christmas Village สร้างแลนด์มาร์กแห่งความสุขช่วงปลายปี

บลูพอร์ต หัวหิน เปิดฤดูกาลแห่งความสุขด้วยงานเฉลิมฉลองคริสต์มาส พร้อมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปี 2568 สัญลักษณ์แห่งฤดูกาลท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดของหัวหิน โดยปีนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของบลูพอร์ต หัวหิน สะท้อนบทบาทของการเป็น Lifestyle Destination ที่ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของเมืองมาอย่างต่อเนื่อง งานในปีนี้ได้เนรมิตบรรยากาศอบอุ่นและงดงามยิ่งกว่าเคย ในธีม “Christmas Village หมู่บ้านคริสต์มาสแสนอบอุ่นกลางหัวหิน” ทำให้บริเวณลานด้านหน้ากลายเป็นแลนด์มาร์กถ่ายภาพและจุดเช็กอินประจำเทศกาลที่ทุกคนต้องมาเยือน พร้อมการแสดง “Christmas Show” และโชว์สุดพิเศษจากแขกรับเชิญ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ที่มาร่วมมอบความสุข ณ ลานเดอะ สแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน
บรรยากาศในงานเฉลิมฉลองเป็นไปอย่างคึกคัก โดย นางสาววจี กลมเกลี้ยง กรรมการผู้จัดการ บลูพอร์ต หัวหิน นำทีมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน ขึ้นกล่าวอวยพร และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญครั้งนี้ ร่วมด้วยผู้แทนจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คุณธนกร อนันต์ประกฤติ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจขายปลีกน้ำมัน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณอินธิอร จิรพรดีศร ผู้จัดการอาวุโสด้านการบริหารแบรนด์ Evian
และไฮไลต์ในงานพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปี 2568 จะได้ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับต้นคริสต์มาสประดับไฟสีสันสดใสจากบรรดาพันธมิตร อาทิ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ Evian พร้อมโชว์พิเศษจาก ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษ, จุดถ่ายรูป, ตัวตลกโบโซ่ & คณะคาร์นิวัล และหิมะจำลองให้ถ่ายรูปสวย ๆ เก็บความประทับใจกันทุกศุกร์-อาทิตย์ รอบ 18:00–18:20 น. และ 20:00–20:20 น. อีกด้วย
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บลูพอร์ต หัวหิน ได้ร่วมทำงานกับพันธมิตรมากมาย ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว งานเทศกาลระดับเมือง พื้นที่สำหรับครอบครัว กีฬา ไลฟ์สไตล์ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับให้หัวหินเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบครันสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี 2025–2026 บลูพอร์ต หัวหิน ยังคงเดินหน้าพัฒนา เปิดตัวร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวใหม่หลากหลายประเภท ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็น HarborLand สวนสนุกในร่มที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากเด็กและครอบครัว, Sportsworld ร้านค้าปลีกรวมสินค้ากีฬาแบรนด์ดัง, สวนพฤกษาภิรมย์ (Art Botanic Garden) พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของเมืองหัวหิน ที่ผสานบรรยากาศธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่เข้ากับงานศิลปะภาพเขียนบนกำแพงขนาดใหญ่ (Mural Art) และประติมากรรมกลางสวน พร้อมคาเฟ่และโซน Pet Friendly ให้ทุกคนและทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเพลิดเพลิน มุ่งหวังให้เป็นจุดเช็คอินใหม่ของนักท่องเที่ยวและชาวหัวหิน เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็น Lifestyle Destination ที่ครบกว่าเดิม รวมไปถึง Museo Auto Classica พิพิธภัณฑ์รถคลาสสิกและศิลปะ ที่รวบรวมรถหายากและผลงานศิลป์อันทรงคุณค่าไว้ในพื้นที่เดียวกัน เตรียมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2569 เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบยานยนต์และศิลปะ
บลูพอร์ต หัวหิน ในวันนี้จึงเป็นมากกว่าศูนย์การค้า แต่เป็นปลายทางด้านการท่องเที่ยว–ช้อปปิ้ง–ไลฟ์สไตล์ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหัวหิน และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับชาวหัวหินและนักท่องเที่ยว ตอบโจทย์ความต้องการของทุกเจเนอเรชัน ทุกไลฟ์สไตล์ ตอกย้ำบทบาทการเป็น “Lifestyle Destination” อย่างสมบูรณ์