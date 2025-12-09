เตรียมพบกับ Quilombo สเต็กเฮาส์ย่างถ่านสไตล์บัวโนสไอเรส เปิดตัวใจกลางย่านทองหล่อ ธันวาคม 2568

ปลายเดือนนี้ คริสโตเฟอร์ มาร์ก (Christopher Mark) และ มานูเอล ปาลาซิโอ (Manuel Palacio) สองนักธุรกิจผู้คร่ำหวอดในธุรกิจร้านอาหารนานาชาติ เตรียมเปิดตัว Quilombo สเต็กเฮาส์อาร์เจนตินาแบบต้นตำรับแห่งใหม่ในย่านทองหล่อ พร้อมบรรยากาศยุคทองสไตล์บัวโนสไอเรส การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของมาร์ก อดีตผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านอาหารของ Black Sheep Restaurants และปาลาซิโอ ผู้ร่วมก่อตั้ง Pirata Group และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Cento Bangkok
สำหรับ Quilombo คอนเซ็ปต์ของร้านตั้งอยู่บน 3 แกนหลัก: ไฟ เนื้อ และไวน์ เมนูโดดเด่นด้วยอาหารอาร์เจนตินาแบบต้นตำรับ ตั้งแต่เอมปานาดา (empanada) โฮมเมด ไส้กรอกโชริโซ่ครีโอล (chorizo criollo) ไปจนถึงสเต็กพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ มีให้เลือกตั้งแต่ฟิเลต์นุ่มละมุนไปจนถึงริบอายลายมันสวย ทุกชิ้นผ่านการดรายเอจอย่างน้อย 21 วัน ปรุงด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะ และเสิร์ฟคู่ซอสทำเองแบบอาร์เจนตินาแท้ เช่น ชิมิชูรี (chimichurri) ซัลซ่า ครีโอลล่า (salsa criolla) ซอสไวน์มัลเบค (Malbec) เข้มข้น หรือซอสพริกไทย
หัวใจของห้องครัวอยู่ที่การย่างบนเตาพาร์ริลลา (parilla) อันเป็นเอกลักษณ์ของอาร์เจนตินา โดยใช้เนื้อวัวเลี้ยงด้วยหญ้าคุณภาพพรีเมียม ผ่านการดรายเอจอย่างน้อย 21 วัน พร้อมเมนูซิกเนเจอร์ เนื้อสเต็กติดกระดูก 1.2 กิโลกรัม ดรายเอจนาน 75 วัน สำหรับคอไวน์ ร้านมีให้เลือกมากกว่า 150 เลเบล ครอบคลุมไวน์อาร์เจนตินากว่า 50 เลเบล และไวน์นานาชาติมากกว่า 100 เลเบล คัดสรรเพื่อการจับคู่กับสเต็กโดยเฉพาะ
Quilombo ได้ต้อนรับ เฟอร์รัน ทาดิโอ (Ferran Tadeo) เชฟมากประสบการณ์จากแคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน สู่ตำแหน่ง Executive Chef เฟอร์รันมีประวัติการทำงานที่น่าทึ่ง โดยเคยร่วมทีมสำคัญในวาระปิดตำนานของร้านอาหารระดับโลกอย่าง El Bulli ของ เชฟ แฟร์รัน อาเดรีย (Ferran Adrià) มาก่อน ด้วยพื้นฐานที่สั่งสมมาอย่างลึกซึ้งจากร้านอาหารระดับมิชลินสองและสามดาว เฟอร์รัน ได้นำทักษะอันเป็นเลิศมาพัฒนาต่อ โดยก่อนหน้านี้เขาได้รังสรรค์อาหารอิตาเลียนร่วมสมัยในตำแหน่ง Executive Chef ที่ร้าน Cento กรุงเทพฯ วันนี้ ที่ Quilombo เฟอร์รันพร้อมถ่ายทอดแก่นแท้ของอาหารอาร์เจนตินา ผ่านความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารด้วย ‘ไฟ’ และความเคารพต่อประเพณีดั้งเดิมของชาวอาร์เจนตินา เพื่อรังสรรค์เมนูที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่แขกที่มาเยือน
ร้านตั้งอยู่ใน “ปราสาท” หนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ อาคารหินโบราณขนาด 400 ตารางเมตร รองรับ 80 ที่นั่งบนพื้นที่ 2 ชั้น พร้อมห้องไพรเวทไดนิ่ง และห้องลับเพื่อความเป็นส่วนตัว ภายในออกแบบโดย MTM Design สตูดิโอของแม็กซ์ ตรูลาส (Max Trullas) ถ่ายทอดกลิ่นอายบัวโนสไอเรส เพื่อสร้างบรรยากาศอบอุ่นและดิบเท่ตามแบบสเต็กเฮาส์อาร์เจนตินา
มานูเอล ปาลาซิโอ ผู้ร่วมก่อตั้ง Quilombo กล่าวว่า “หัวใจของ Quilombo คือการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของสเต็กเฮาส์อาร์เจนตินา เราจงใจไม่ดัดแปลงหรือทำให้ทันสมัยขึ้นเพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณถ่องแท้ของบัวโนสไอเรสมาสู่กรุงเทพฯ ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ การย่างสเต็กด้วยเตาถ่าน และการบริการแบบอาร์เจนตินาที่เป็นกันเอง ตลอดจนสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายปราสาท ซึ่งช่วยเติมบรรยากาศให้มีเสน่ห์ต่างไปจากร้านสเต็กอื่น ๆ เป้าหมายของเราคือการมอบประสบการณ์การรับประทานสเต็กคุณภาพระดับพรีเมียม สูตรต้นตำรับของอาร์เจนตินา ในราคาที่เข้าถึงได้”
Quilombo เกิดจากการผสานประสบการณ์ของสองนักธุรกิจร้านอาหารนานาชาติ ได้แก่ คริสโตเฟอร์ มาร์ก ผู้ร่วมก่อตั้ง Black Sheep Restaurants ที่ควบคุมทิศทางอาหารกว่า 40 ร้าน รวมถึงร้านมิชลินและร้านไอคอนระดับฮ่องกง และมานูเอล ปาลาซิโอ ผู้ก่อตั้ง Pirata Group ที่ขยายจากร้านเดียวสู่อาณาจักร 30 แห่งในฮ่องกง พร้อมเพิ่งเปิดตัวร้านอิตาเลียนชื่อดัง Cento Bangkok ในกรุงเทพฯ
Quilombo เปิดให้บริการช่วงเย็นทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา 17.30-00.00 น.ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 และจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เว็บไซต์: https://www.quilombobangkok.com , Instagram: @quilombobangkok , Facebook: https://www.facebook.com/quilombobangkok , LINE Official: @quilombobangkok , โทร: 062-987-9777