FULL SENSE ผงาดคว้าแชมป์ Thailand Predator League 2026

ปิดฉาก "Thailand Predator League 2026" ทีม FULL SENSE ผงาดคว้าแชมป์ พร้อมสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ลุยศึก Asia Pacific Predator League 2026 ที่อินเดีย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 14 ล้านบาท
เอเซอร์และอินเทล จัดการแข่งขัน "Thailand Predator League 2026" รอบ Finals เพื่อเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันบนเวที Asia Pacific Predator League 2026 ที่ประเทศอินเดีย ปีนี้ แฟน ๆ อีสปอร์ตจะได้ร่วมเชียร์ทีมไทยถึงสองทีม ได้แก่
• ทีมแชมป์จากการแข่งขัน Thailand Predator League 2026 ในเกม VALORANT
• และทีมตัวแทนไทยในเกม DOTA 2 ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของนักกีฬาอีสปอร์ตไทยในการแสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงในระดับเอเชีย
บรรยากาศในรอบ Finals ของ Thailand Predator League 2026 เต็มไปด้วยความคึกคัก และเป็นแมตช์ที่แฟนเกม VALORANT ทั่วประเทศจับตา เมื่อ FULL SENSE ทีมอีสปอร์ตที่มีประสบการณ์บนเวทีระดับใหญ่ โคจรมาพบกับ TEAM NKT แชมป์เก่าสองสมัยที่ครองตำแหน่งมาอย่างแข็งแกร่ง การพบกันครั้งนี้จึงเป็นศึกตัดสินระหว่างทีมแชมป์เก่าที่ต้องการป้องกันบัลลังก์ และผู้ท้าชิงที่พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ พร้อมเดิมพันสำคัญคือสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในศึก Asia Pacific Predator League 2026 ที่ประเทศอินเดีย
ในรอบชิงชนะเลิศ FULL SENSE โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรง เอาชนะ TEAM NKT ไปได้ด้วยเทคนิคการเล่นและจังหวะเกมที่เฉียบคมกว่า คว้าแชมป์ Thailand Predator League 2026 ไปครอง ขณะที่ด้าน TEAM NKT ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน คว้าตำแหน่งรองแชมป์ไปครองท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นจากเหล่าแฟน ๆ อีสปอร์ตที่หลั่งไหลกันแน่น Union Co-Event Space พร้อมผู้ชมอีกนับไม่ถ้วนที่ร่วมลุ้นกันแบบเรียลไทม์ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้น มูลค่ารางวัลรวมสูงถึง 250,000 บาท ยังช่วยตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของศึกอีสปอร์ตระดับประเทศครั้งนี้ได้อย่างดี
“สำหรับเอเซอร์แล้ว Thailand Predator League ไม่ได้เป็นเพียงรายการแข่งเกม VALORANT เท่านั้น แต่เป็นการต่อยอดแนวความคิด ‘อีสปอร์ตคือเวทีแห่งโอกาส’ โดยตลอดแปดปีที่ผ่านมา Predator League ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการอีสปอร์ตอย่างจริงจัง ทั้งในฐานะนักกีฬาและคนทำงานเบื้องหลังทุกแขนง ให้ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล” คุณเจฟ ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวถึงแนวคิดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
“หัวใจสำคัญอีกด้านของ Predator League คือการทำให้อีสปอร์ตเป็นพื้นที่ของทุกคน รวมไปถึงผู้พิการด้วย ปีนี้เราเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาร่วมทำงานเบื้องหลัง ทั้งในส่วนการเตรียมงาน การช่วยสนับสนุนทีมแข่งขัน และการร่วมทีมผลิตคอนเทนต์ในรอบ Finals ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ทุกคนได้เรียนรู้จากหน้างานจริง สร้างความมั่นใจ และสร้างโอกาสต่อยอดไปสู่การทำงานในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอย่างเท่าเทียม”
นอกจากเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาอีสปอร์ตแล้ว เอเซอร์ยังเดินหน้าขับเคลื่อนวงการอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Esports Internship Program โครงการที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาและกลุ่มคนพิการได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต ทั้งด้านการจัดการแข่งขัน การผลิตคอนเทนต์ อีเวนต์โปรดักชัน แผนการตลาด ไปจนถึงการทำงานเบื้องหลังของทีมอีสปอร์ตมืออาชีพ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในสายงานอีสปอร์ต ได้พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ เสริมความมั่นใจ และสร้างผลงานจริงเป็นพอร์ตโฟลิโอ เพื่อนำไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้ กลุ่มคนพิการ สามารถเข้าถึงอาชีพในวงการนี้ได้อย่างเท่าเทียม เอเซอร์เชื่อว่า การผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะตรงสาย จะเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป
หลังปิดฉากศึกในประเทศแล้ว เส้นทางของอีสปอร์ตไทยยังเดินหน้าต่อบนเวที Asia Pacific Predator League 2026 เมื่อ FULL SENSE แชมป์จากเกม VALORANT และตัวแทนทีมไทยในเกม DOTA 2 เตรียมเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายไปเผชิญหน้ากับทีมชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยแฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ตารางแข่ง และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของ Predator Gaming Thailand และ Predator League Thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*