เอเซอร์ – อินเทล เปิดศึก “Thailand Predator League 2026” เฟ้นหาทีมไทยสู้ศึกที่อินเดีย ชิงเงินรางวัลรวม 14 ล้าน

เอเซอร์และอินเทล ประกาศเปิดฉากการแข่งขัน "Thailand Predator League 2026" ศึกอีสปอร์ตเกม VALORANT เฟ้นหาตัวแทนทีมไทยหนึ่งเดียว เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ Asia Pacific Predator League 2026 ที่ประเทศอินเดีย เวทีดวลฝีมือสุดยอดทีมอีสปอร์ตจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 14 ล้านบาท
นายเจฟ ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เอเซอร์มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการแข่งขัน Predator League ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2018 และเติบโตจนเป็นเวทีสำคัญในการต่อยอดนักกีฬาไทยสู่ระดับภูมิภาค รวมถึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นพบและพัฒนาทักษะ ทั้งในฐานะผู้เล่น แฟนเกม และทีมงานเบื้องหลัง
“Predator League ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการแข่งขัน แต่คือระบบนิเวศที่สร้างพลัง สร้างนวัตกรรม และสร้างโอกาสที่มีความหมายให้กับผู้มีความสามารถทั้งในไทยและภูมิภาค เอเซอร์จึงตั้งเป้าให้ Thailand Predator League 2026 เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ”
ความสำเร็จของ Predator League ในไทยสะท้อนจากการเลือก VALORANT เป็นเกมหลักของการแข่งขัน ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทีมอีสปอร์ตไทยสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่าง Champions Tour หลายครั้ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและฐานผู้เล่นที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน การแข่งขันยังได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมออนไลน์ ตอกย้ำถึงบทบาท Predator League ในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนคอมมูนิตี้เกมเมอร์ไทยได้อย่างแท้จริง
นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตทั้งในไทยและภูมิภาคสะท้อนถึงศักยภาพตลาดที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง Predator League จึงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่ยังทำหน้าที่เป็น เวทีบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Esports Internship Program ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงในทุกขั้นตอน พร้อมโอกาสเข้าร่วมดูงานในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียที่อินเดีย
ในปีนี้ เอเซอร์ยังร่วมมือกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตคนพิการไทย เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้ามามีบทบาทเต็มรูปแบบในการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่งานด้านเทคนิค การผลิตคอนเทนต์ การจัดการกิจกรรม ไปจนถึงการสนับสนุนทีมแข่งขัน พร้อมปรับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ความร่วมมือนี้ไม่เพียงช่วยสร้างทักษะอาชีพที่มั่นคงและความเท่าเทียม แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าอีสปอร์ตคือเวทีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จริง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่น นักศึกษา และผู้พิการเห็นถึงโอกาสในการเติบโตและมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การบรรจุอีสปอร์ตเป็นกีฬาชิงเหรียญรางวัลใน SEA Games 2025 ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึง การยอมรับศักยภาพและความนิยมของอีสปอร์ต ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังช่วยยกระดับอีสปอร์ตจากกิจกรรมสันทนาการสู่การแข่งขันระดับมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ สำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ การจัดอีสปอร์ตในซีเกมส์ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างเวทีให้ผู้เล่นไทยได้แข่งขันกับทีมระดับภูมิภาค แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอีสปอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านโครงสร้างการแข่งขัน การฝึกอบรมบุคลากร และการสร้างคอมมูนิตี้เกมเมอร์ที่แข็งแกร่ง ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำด้านอีสปอร์ตในภูมิภาคนี้
Thailand Predator League 2026 เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2025 โดยมีจำนวนทีมในรอบ Online Qualify รวม 128 ทีม แข่งขันระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2025 และเข้าสู่รอบ Final ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2025 ซึ่งจะมีทั้งทีม Esports Pro Player และทีมผู้ชนะจากรายการ Acer U-Challenger เข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท พร้อมสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมไทยเพียงหนึ่งเดียวไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ Asia Pacific Predator League 2026 รอบ Grand Final ที่ประเทศอินเดีย
ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน ช่องทางลงทะเบียน ช่องทางการรับชม และข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดีย Predator Gaming Thailand / Predator League Thailand
