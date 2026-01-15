เอ๊ะยังไง? "Monster Hunter Wilds" ยิ่งมี DLC เยอะยิ่งเล่นเกมลื่นขึ้น!

กลายเป็นเรื่องชวนฉงน เมื่อผู้เล่น "Monster Hunter Wilds" รายหนึ่งได้ตรวจสอบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของเกมบน PC และพบว่าเกมทำงานได้ดีขึ้นตามจำนวน DLC ที่คุณเป็นเจ้าของ
แม้ว่า Monster Hunter Wilds (MHW) จะได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงที่วางจำหน่ายเมื่อปี 2025 แต่ประสิทธิภาพของเกมกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา แฟน ๆ รายงานปัญหาเฟรมเรตตกและปัญหาทางเทคนิคมากมาย แม้ว่า Capcom จะปล่อยอัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นชื่อ de_Tylmarande บน Reddit ได้ตรวจสอบด้วยตัวเองและพบว่าเกมมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในกระบวนการทำงานเบื้องหลัง เพื่อตรวจสอบว่าผู้เล่นเป็นเจ้าของ DLC แบบเสียเงินตัวใดบ้าง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประสิทธิภาพเกมทำงานได้ไม่ดี เท่ากับว่ายิ่งผู้เล่นมีเนื้อหาเสริมหรือ DLC มากเท่าไหร่ เกมก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้น
de_Tylmarande ค้นพบปัญหานี้จากการเล่น MHW บน Steam ด้วยสองบัญชีที่แตกต่างกัน โดยบัญชีหนึ่งเป็นของเพื่อนที่ติดตั้ง DLC ทั้งหมด และบัญชีของตนเองที่ไม่ได้ติดตั้ง DLC ใดๆ ซึ่งบัญชีแรกสามารถเล่นได้อย่างราบรื่น มีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่บัญชีที่สองมีเฟรมเรตตกบ่อยครั้งแม้จะเล่นในภารกิจเดียวกัน
และเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้เพิ่มเติม de_Tylmarande ได้สร้างม็อดที่หลอกให้เกมคิดว่าติดตั้ง DLC ทั้งหมดแล้ว แต่ม็อดนี้จะไม่ได้ให้ DLC เหล่านั้นมาจริง ๆ ซึ่งเมื่อทำการตรวจสอบ เกมจะแสดงผลเหมือนว่ามีเนื้อหาเสริมเหล่านั้นอยู่ โดยหลังจากติดตั้งม็อดแล้ว de_Tylmarande สังเกตเห็นว่าประสิทธิภาพของเกมดีขึ้นอย่างมาก ทั้งที่ไม่ได้ปรับแต่งการตั้งค่าใด ๆ
หลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นก็มีแฟน ๆ หลายคนออกมาแสดงไม่พอใจที่การจะเล่นเกมให้ราบรื่นต้อง "จ่ายเงิน" ซื้อ DLC ซึ่ง MHW มีการปล่อย DLC มากมายนับตั้งแต่เปิดตัว ตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาท
de_Tylmarande ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อโจมตี Capcom และเขาได้ส่งข้อมูลนี้ไปให้ผู้พัฒนาแล้ว และหลังจากที่โพสต์ของเขาถูกเผยแพร่ออกไป บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ Digital Foundry ได้ติดต่อมาที่เขา ซึ่งปัญหานี้อาจกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอยู่แล้ว
