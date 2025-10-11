เครื่องดื่ม POT1ON เปิดตัวคอลแลบ Monster Hunter พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

วันนี้ (11 ต.ค.) บริษัท อุดม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังสัญชาติไทย "POT1ON" (โพชั่น) เปิดตัวกลิ่นใหม่ Aomori Apple พร้อมประกาศคอลแลบเกม Monster Hunter Wilds จัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษให้เหล่านักล่าได้เติมพลังพร้อมออกล่ามอนแล้ววันนี้
การคอลแลบครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ CAPCOM เจ้าของลิขสิทธิ์เกมซีรีส์ Monster Hunter โดยโพชั่นถือเป็นไอเทมสำคัญในเกมที่ผู้เล่นจะขาดไปไม่ได้ และการนำโพชั่นในเกมออกมาให้ได้ลองสัมผัสในชีวิตจริง ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ POT1ON กลิ่น Aomori Apple ยังคงอัดแน่นด้วยส่วนผสมพรีเมียมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ อย่างสารสกัดเหง้าข่าพรีเมียม นำเข้าเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย ที่ช่วยเสริมคาเฟอีนให้ออกฤทธิ์ยาวนานขึ้นและลดอาการ Caffeine Crash โดยมาในกลิ่นใหม่ที่หอมหวานอมเปรี้ยว สดชื่น ดื่มง่าย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลิ่น Aomori Apple
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ยังมาพร้อมซองดีไซน์พิเศษ ด้วยการปรากฎตัวของ Arkveld มอนสเตอร์หลักประจำภาค Monster Hunter Wilds และของแถมพิเศษ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ POT1ON กลิ่นใดก็ได้ ทุก 5 ซอง รับ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 3 ดวง และเมื่อซื้อครบ 2,500 บาท รับทันทีหมอนรูป Potion และ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 30 ดวง
รายละเอียดโปรโมชั่น
- 1 ซอง ราคา 59 บาท (ไม่ได้รับของแถม)
- 5 ซอง ราคาพิเศษ 279 บาท (ราคาปกติ 295 บาท) รับ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 3 ดวง
- ยกลัง 30 ซอง ราคาพิเศษ 1,489 บาท (ราคาปกติ 1,770 บาท) รับ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 20 ดวง
- ยกลัง 50 ซอง ราคาพิเศษ 2,500 บาท (ราคาปกติ 2,950 บาท) รับหมอนรูป Potion 1 ใบ และ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 30 ดวง
"การคอลแลบกับ Monster Hunter Wilds ถือเป็นก้าวสำคัญของ POT1ON ในการเข้าถึงกลุ่มเกมเมอร์ เรามั่นใจว่า POT1ON กลิ่น Aomori Apple จะไม่เพียงแต่ถูกใจในรสชาติ แต่ยังเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิและการโฟกัสที่เหนือกว่าในการล่ามอนสเตอร์ยักษ์ใหญ่ได้ เราขอเชิญชวนแฟน ๆ Monster Hunter และผู้ที่ต้องการบูสต์พลังทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ Potion ที่ดีที่สุดจากเรา"
ผลิตภัณฑ์ POT1ON x Monster Hunter Wilds กลิ่น Aomori Apple เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Shopee และ Line Shop ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Potion Thailand
