เครื่องดื่ม POT1ON เปิดตัวคอลแลบ Monster Hunter พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (11 ต.ค.) บริษัท อุดม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังสัญชาติไทย "POT1ON" (โพชั่น) เปิดตัวกลิ่นใหม่ Aomori Apple พร้อมประกาศคอลแลบเกม Monster Hunter Wilds จัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษให้เหล่านักล่าได้เติมพลังพร้อมออกล่ามอนแล้ววันนี้

การคอลแลบครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ CAPCOM เจ้าของลิขสิทธิ์เกมซีรีส์ Monster Hunter โดยโพชั่นถือเป็นไอเทมสำคัญในเกมที่ผู้เล่นจะขาดไปไม่ได้ และการนำโพชั่นในเกมออกมาให้ได้ลองสัมผัสในชีวิตจริง ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง

POT1ON กลิ่นใหม่ Aomori Apple
ผลิตภัณฑ์ใหม่ POT1ON กลิ่น Aomori Apple ยังคงอัดแน่นด้วยส่วนผสมพรีเมียมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ อย่างสารสกัดเหง้าข่าพรีเมียม นำเข้าเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทย ที่ช่วยเสริมคาเฟอีนให้ออกฤทธิ์ยาวนานขึ้นและลดอาการ Caffeine Crash โดยมาในกลิ่นใหม่ที่หอมหวานอมเปรี้ยว สดชื่น ดื่มง่าย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลิ่น Aomori Apple

Stamp Sticker Monster Icon มี 30 แบบให้สะสม
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ยังมาพร้อมซองดีไซน์พิเศษ ด้วยการปรากฎตัวของ Arkveld มอนสเตอร์หลักประจำภาค Monster Hunter Wilds และของแถมพิเศษ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ POT1ON กลิ่นใดก็ได้ ทุก 5 ซอง รับ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 3 ดวง และเมื่อซื้อครบ 2,500 บาท รับทันทีหมอนรูป Potion และ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 30 ดวง

รายละเอียดโปรโมชั่น
- 1 ซอง ราคา 59 บาท (ไม่ได้รับของแถม)
- 5 ซอง ราคาพิเศษ 279 บาท (ราคาปกติ 295 บาท) รับ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 3 ดวง
- ยกลัง 30 ซอง ราคาพิเศษ 1,489 บาท (ราคาปกติ 1,770 บาท) รับ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 20 ดวง
- ยกลัง 50 ซอง ราคาพิเศษ 2,500 บาท (ราคาปกติ 2,950 บาท) รับหมอนรูป Potion 1 ใบ และ Stamp Sticker Monster Icon สุ่มลาย 30 ดวง


"การคอลแลบกับ Monster Hunter Wilds ถือเป็นก้าวสำคัญของ POT1ON ในการเข้าถึงกลุ่มเกมเมอร์ เรามั่นใจว่า POT1ON กลิ่น Aomori Apple จะไม่เพียงแต่ถูกใจในรสชาติ แต่ยังเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิและการโฟกัสที่เหนือกว่าในการล่ามอนสเตอร์ยักษ์ใหญ่ได้ เราขอเชิญชวนแฟน ๆ Monster Hunter และผู้ที่ต้องการบูสต์พลังทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ Potion ที่ดีที่สุดจากเรา"

ผลิตภัณฑ์ POT1ON x Monster Hunter Wilds กลิ่น Aomori Apple เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Shopee และ Line Shop ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Potion Thailand

กิจกรรม Speed Run

โปจิ จากช่องแห่หัวทอล์ค เปิดตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์ POT1ON

กิจกรรมบิงโก Monster Hunter












