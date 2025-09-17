CAPCOM เผยกิจกรรมในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025

Capcom เผยรายละเอียดกิจกรรมมากมายภายในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ทั้งแคมเปญสิทธิ์ทดลองเล่นเกมใหม่ก่อนใคร กิจกรรมถ่ายรูป & โพสต์ พร้อมรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 17 - 19 ตุลาคมนี้
① อีเวนต์ก่อนเริ่มงาน: แคมเปญได้สิทธิ์ลองเล่นก่อนใคร
ก่อนเริ่มงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ที่จะมาถึงนั้น Capcom จะเริ่มต้นความสนุกด้วยแคมเปญพิเศษสำหรับแฟน ๆ ซึ่งมุ่งให้รางวัลแก่ความหลงใหลและความคิดสร้างสรรค์ของคอมมูนิตี้ โดยแคมเปญได้สิทธิ์ลองเล่นก่อนใครนี้จะให้แฟน ๆ ได้มีโอกาสรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ในบูธของ Capcom ในรูปแบบของบัตร Priority Trial Pass พร้อมด้วยตั๋วเข้างานและสินค้าอย่างเป็นทางการ! โดยเดโมที่สามารถเล่นได้ด้วยบัตร Priority Trial Pass มีดังต่อไปนี้:
• Resident Evil™ Requiem
• Onimusha: Way of the Sword™
• PRAGMATA™
• Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection
วิธีร่วมกิจกรรม:
1. ไปที่หน้าเพจ โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Capcom SEA
2. ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์แคมเปญดังกล่าว บอกรายชื่อเดโมเกมจำนวน 4 เกมที่คุณอยากลองเล่นในบูธของ Capcom (สูงสุด 4 เกม)
3. และในคอมเมนต์เดียวกัน แสดงให้เราเห็นว่าคุณเป็นแฟนระดับไหน - ไม่ว่าจะเป็นของสะสมที่มี, ภาพคอสเพลย์, คลิปเกมเพลย์ หรือจะเขียนข้อความสนับสนุนถึงเกมใดก็ตามที่มีให้ลองเล่นก็ได้
4. กดแชร์โพสต์ของแคมเปญบนโซเชียลมีเดียด้วยแฮชแท็ก #CapcomxGCAxTGS2025 แล้วแท็ก Capcom SEA (@capcomth) เพื่อทำการเข้าร่วมกิจกรรมให้สมบูรณ์
5. โบนัส: แท็กเพื่อน (1 คนหรือมากกว่านั้นก็ได้) ที่คุณอยากชวนแวะมาบูธ Capcom ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025
5 โพสต์ที่โดดเด่นที่สุดจะได้รับรางวัลดังนี้:
• ตั๋วเข้างาน 2 ใบในแต่ละวันสำหรับงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ในวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม
• บัตร Priority Trial Passes เพื่อลัดคิวเข้าเล่นเดโมเกมจาก Capcom ที่คุณเลือก
• ถุงบรรจุสินค้าอย่างเป็นทางการจาก Capcom
อย่าพลาดโอกาสที่จะคว้าสิทธิพิเศษ แสดงความเป็นแฟนตัวยง แล้วรับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย!
② วันงาน: กิจกรรมถ่ายรูป & โพสต์
ความสนุกยังไม่หยุดแค่นั้น เพราะในงานจะมีกิจกรรมถ่ายรูป & โพสต์! แฟน ๆ ที่แวะมาเยี่ยมบูธ Capcom จะได้ถ่ายภาพช่วงเวลาโปรดแล้วแชร์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อโอกาสในการได้รับสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเป็นรางวัล!
วิธีร่วมกิจกรรม:
1. ถ่ายภาพในบูธ Capcom
2. แชร์ลงโซเชียลมีเดียโดยใช้แฮชแท็ก #CapcomxGCAxTGS2025 จากนั้นแท็ก Capcom SEA (@capcomth หรือ @capcomsg)
3. แสดงโพสต์ให้พนักงานประจำบูธของ Capcom ได้เห็นเพื่อจับรางวัลในบูธแล้วรับรางวัลได้เลยทันที!
รางวัล:
• เซ็ตสติกเกอร์ Resident Evil Requiem
• ภาพแขวนผนัง Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
• กระเป๋ารักษ์โลก Onimusha: Way of the Sword
• เซ็ตสติกเกอร์ PRAGMATA
• ผ้าพันคอ Monster Hunter
• เซ็ตสติกเกอร์หลากหลายแบบ Street Fighter 6
• โปสการ์ดลายออริจินัลของ Capcom
*ภาพที่ปรากฏคือสินค้าอย่างเป็นทางการและถือเป็นทรัพย์สินของ Capcom โดยตัวผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไปในแง่ของงานออกแบบและรูปลักษณ์
*รางวัลจะมีการเติมจำนวนในแต่ละวันเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอเท่าเทียมกันในระหว่างวันงาน
*จำนวนสินค้าที่ที่มีให้จับรางวัลในวันที่ 17, 18 & 19 ตุลาคม 2025 ณ บูธของ Capcom มีจำนวนจำกัดจนกว่าสินค้าจะหมด
มาโพสท่า แบ่งปันประสบการณ์ จากนั้นก็รับสินค้าที่ระลึกจากการผจญภัยของ Capcom กลับบ้านกันไปได้เลย กิจกรรมถ่ายรูป & โพสต์จะมอบโอกาสให้แฟน ๆ ได้รับประสบการณ์อันยากจะลืมเลือน!
③ วันงานEvent Days: ระบบตั๋วคิวการเล่น
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในงานที่ลื่นไหลแก่ผู้เยี่ยมชมทุกคนนั้น เดโมของ Resident Evil Requiem และ Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection จะมีการใช้งานระบบตั๋วคิวการเล่น
ผู้ที่แวะมาบูธ Capcom จะสามารถขอรับตั๋วเข้าเล่นสำหรับแต่ละเกมจากสองเกมได้คือ Resident Evil Requiem และ Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection โดยจะมีการกำหนดช่วงเวลาเข้าเล่นเดโมระบุเอาไว้ ตั๋วเข้าเล่นจะมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน และเมื่อมีการแจกจ่ายจนหมดแล้วก็จะไม่มีการออกตั๋วเพิ่มเติมให้อีก โดยจะมีป้ายบอกในงานว่าในขณะนั้นเปิดให้เล่นช่วงเวลาใดอยู่ และผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินชมงานในระหว่างรอคิวของตนได้ แต่ขอให้ผู้เยี่ยมชมกลับมาเข้าคิวก่อนเวลาอย่างน้อยห้านาทีก่อนถึงเวลาเข้าเล่นของตน เพราะหากมาช้าจะถือว่าสละสิทธิ์ของตนในรอบนั้นทันที ขอให้เก็บรักษาตั๋วเข้าเล่นของคุณเอาไว้ให้ดีเพราะหากตั๋วสูญหายหรือเสียหายจะไม่มีการออกตั๋วใหม่ให้
นอกจากนั้นแล้ว จะยังมีการจัดแถวรอผู้ยกเลิกคิว ให้แก่ผู้เยี่ยมชมที่ไม่สามารถรับตั๋วเข้าเล่นได้ทันแต่ยังอยากลองเล่นเดโม ด้วยความที่พื้นที่ในแถวรอผู้ยกเลิกคิวนั้นมีจำกัด จึงอาจมีการปิดแถวชั่วคราวเมื่อมีผู้รอครบจำนวนที่กำหนด ขอให้ผู้เยี่ยมชมฟังประกาศจากพนักงานบูธไว้เพราะอาจมีตำแหน่งว่างตลอดวัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีคนได้ลองเล่นเดโมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ด้วยงานที่ใกล้มาถึงทุกขณะ แฟน ๆ จะได้พบกับอัปเดตข่าวสารต่อไป ซึ่งจะมาเปิดเผยรายละเอียดที่ตื่นเต้นยิ่งขึ้นจากเวทีหลัก ที่ประกอบไปด้วยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทีมงานของ Capcom และยังมีการปรากฏตัวครั้งพิเศษจากบุคคลในแวดวงเกมชื่อดัง แน่นอนว่าจะยังมีอะไรมากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เฝ้ารอ!
สำหรับข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติม โปรดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียทางการของ Capcom SEA:
Facebook Event Page: bit.ly/GCAxTGSEventsPage
Facebook (Thailand): https://www.facebook.com/capcomth
Facebook (SEA): https://www.facebook.com/capcomsg
Instagram: https://www.instagram.com/capcomsg
TikTok: https://www.tiktok.com/@capcomsg
