หลอนแบบพกพา! "Resident Evil Requiem" เตรียมลงสวิชต์ 2 พร้อมภาค 7 และ 8

Capcom ปล่อยตัวอย่างล่าสุดของ "Resident Evil Requiem" ภาคหลักลำดับที่ 9 ของแฟรนไชส์เกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดชื่อดัง ยืนยันวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 พร้อม Resident Evil 7 และ Resident Evil Village ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026
"Resident Evil Requiem" บทใหม่ล่าสุดของตำนานเกมสยองขวัญได้จุดประกายความคาดหวังอย่างล้นหลาม ด้วยการนำเสนอกราฟิกที่ล้ำสมัย ภาพอันน่าสะพรึงกลัวของเมืองแร็กคูนซิตี้ที่พังทลาย และระบบเกมเพลย์สุดล้ำที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสลับมุมมองบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์
ตัวอย่างใหม่ล่าสุดนี้เผยให้เห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวของฉากสืบสวน ภัยคุกคามใหม่ที่น่าสะพรึงกลัว และอดีตอันมืดมิดของเกรซ ตัวเอกผู้ซึ่งชะตากรรมเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์สยองขวัญเอาชีวิตรอด
เรื่องราวของ Resident Evil Requiem
ทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อพบศพ — เหยื่อของโรคที่ไม่สามารถระบุได้ — ในโรงแรมร้างแห่งหนึ่ง เกรซ แอชครอฟต์ นักวิเคราะห์ของ FBI ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีนี้ แต่ที่เกิดเหตุกลับอยู่ในโรงแรมเดียวกันกับที่แม่ของเธอเสียชีวิตเมื่อ 8 ปีก่อน เกรซเตรียมตัวเผชิญหน้ากับอดีตและเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ แต่คดีนี้กลับนำไปสู่การเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการระบาดในแร็กคูนซิตี้ ภัยพิบัติทางชีวภาพที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก นี่จะเป็นบทเพลงไว้อาลัยที่จะกลบความทรงจำของภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวนั้นให้หมดสิ้นไปหรือไม่?
ตัวละคร: เกรซ แอชครอฟต์
นักวิเคราะห์ข่าวกรองของเอฟบีไอ ผู้เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการวิเคราะห์และหาเหตุผลแบบนิรนัย การตายของแม่ทำให้เธอสะเทือนใจจนกลายเป็นคนเก็บตัวที่ทุ่มเทให้กับงาน เธอจึงมุ่งหน้าไปยังโรงแรมร้างเพียงลำพังเพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมปริศนานี้
ตัวละคร: อลิสซา แอชครอฟต์
ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เมืองแร็กคูนซิตี้ และเป็นแม่ของเกรซ เธอเป็นนักข่าวในช่วงที่เกิดการระบาดครั้งแรก เธอเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่น เธอยังทำหน้าที่นักข่าวต่อไปแม้หลังจากเหตุการณ์ที่เมืองแร็กคูนซิตี้ เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังอัมเบรลล่า จนกระทั่ง...
อีธาน วินเทอร์ส กลับมาอีกครั้งบน Nintendo Switch 2
Resident Evil 7 Biohazard และ Resident Evil Village กลับมาอีกครั้งบน Nintendo Switch 2 ในรูปแบบ Gold Edition ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นอีธาน วินเทอร์ส คนธรรมดาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางอุปสรรคมากมาย
Resident Evil 7 Biohazard ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเกมที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในแฟรนไชส์ ขณะที่ Resident Evil Village มอบความสยองขวัญที่หลากหลายและเรื่องราวที่ชวนติดตาม ซึ่งได้รับการยกย่องในด้านการเล่นเกมแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งและความสยองขวัญที่สมจริง มอบประสบการณ์สยองขวัญเอาชีวิตรอดที่หลากหลายให้กับแฟน ๆ ช่วยให้พวกเขาเพลิดเพลินไปกับการเดินทางอันเข้มข้นและการเผชิญหน้าอันน่าสะพรึงกลัวของอีธานได้ทุกที่ทุกเวลาบนแพลตฟอร์มใหม่
*Resident Evil 7 Biohazard และ Resident Evil Village ไม่ใช่เวอร์ชันคลาวด์ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว สามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Resident Evil Requiem, Resident Evil 7 Biohazard และ Resident Evil Village จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 พร้อมกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.residentevil.com/requiem/en-asia
