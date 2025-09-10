ภาคต่อ "Samurai Troopers" เผยโฉมตัวละครหลัก เตรียมฉายมกราคม 2026

เว็บไซต์หลักของ "Samurai Troopers" เผยโฉมตัวละครหลักทั้ง 5 และชุดเกราะของอนิเมะภาคต่อ พร้อมปล่อยโปสเตอร์และวิดีโอทีเซอร์ เตรียมฉายในเดือนมกราคม ปี 2026
"Yoroi Shin Den Samurai Troopers" ภาคต่ออย่างเป็นทางการของอนิเมะ Samurai Troopers ฉบับปี 1988 ซึ่งได้สตูดิโอ Sunrise กลับมาผลิตอีกครั้ง โดยมีคุณโยอิจิ ฟูจิตะ (กินทามะ) รับหน้าที่ผู้กำกับ คุณโชโกะ มุโต (Resident Evil: Infinite Darkness) รับหน้าที่เขียนบทและเรียบเรียงบท คุณยูเฮย์ มุโรตะ (คุณอาเรียโต๊ะข้าง ๆ พูดรัสเซียหวานใส่ซะหัวใจจะวาย) รับหน้าที่ออกแบบตัวละคร และคุณชูจิ คาตายามะ (Overlord) เป็นผู้แต่งเพลงประกอบ
สำหรับตัวละครหลักทั้ง 5 คน ได้แก่
Samurai Troopers ภาคแรกมีจำนวน 39 ตอน ออกฉายครั้งแรกวันที่ 30 เมษายน 1988 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 1989 ตามมาด้วย OVA 3 ภาค ได้แก่ Samurai Troopers Gaiden จำนวน 2 ตอน, Samurai Troopers Legend of Kikoutei จำนวน 4 ตอน และ Samurai Troopers Message จำนวน 5 ตอน ส่วนฉบับหนังสือการ์ตูนได้อาจารย์ ฮาจิเมะ ยาตาเตะ เป็นผู้แต่งเรื่อง และอาจารย์ ริวอิจิ โฮชิโนะ เป็นผู้วาดภาพ เริ่มเขียนเป็นตอน ๆ ลงในนิตยสาร Comic Bonbon ในปี 1988 และโคดันฉะตีพิมพ์แบบรวมเล่มจำนวน 2 เล่มจบ
"Yoroi Shin Den Samurai Troopers" มีกำหนดฉายในเดือนมกราคมปี 2026
