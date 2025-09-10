xs
ภาคต่อ "Samurai Troopers" เผยโฉมตัวละครหลัก เตรียมฉายมกราคม 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไซต์หลักของ "Samurai Troopers" เผยโฉมตัวละครหลักทั้ง 5 และชุดเกราะของอนิเมะภาคต่อ พร้อมปล่อยโปสเตอร์และวิดีโอทีเซอร์ เตรียมฉายในเดือนมกราคม ปี 2026

"Yoroi Shin Den Samurai Troopers" ภาคต่ออย่างเป็นทางการของอนิเมะ Samurai Troopers ฉบับปี 1988 ซึ่งได้สตูดิโอ Sunrise กลับมาผลิตอีกครั้ง โดยมีคุณโยอิจิ ฟูจิตะ (กินทามะ) รับหน้าที่ผู้กำกับ คุณโชโกะ มุโต (Resident Evil: Infinite Darkness) รับหน้าที่เขียนบทและเรียบเรียงบท คุณยูเฮย์ มุโรตะ (คุณอาเรียโต๊ะข้าง ๆ พูดรัสเซียหวานใส่ซะหัวใจจะวาย) รับหน้าที่ออกแบบตัวละคร และคุณชูจิ คาตายามะ (Overlord) เป็นผู้แต่งเพลงประกอบ

สำหรับตัวละครหลักทั้ง 5 คน ได้แก่

ไก พากย์โดย ฮิอิโระ อิชิบาชิ (Yu?Gi?Oh! Sevens)

ไคโตะ อุเอสึกิ พากย์โดย จุนยะ เอโนกิ (Jujutsu Kaisen)

มุซาชิ โฮโจ พากย์โดย อายูมุ มูราเสะ (Devilman: Crybaby)

ยามาโตะ โฮโจ พากย์โดย ชุนสุเกะ ทาเคอุจิ (Kanata no Astra)

ชิอง อิชิดะ พากย์โดย เคนทาโร่ คุมะไก (Grancrest Senki)
Samurai Troopers ภาคแรกมีจำนวน 39 ตอน ออกฉายครั้งแรกวันที่ 30 เมษายน 1988 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 1989 ตามมาด้วย OVA 3 ภาค ได้แก่ Samurai Troopers Gaiden จำนวน 2 ตอน, Samurai Troopers Legend of Kikoutei จำนวน 4 ตอน และ Samurai Troopers Message จำนวน 5 ตอน ส่วนฉบับหนังสือการ์ตูนได้อาจารย์ ฮาจิเมะ ยาตาเตะ เป็นผู้แต่งเรื่อง และอาจารย์ ริวอิจิ โฮชิโนะ เป็นผู้วาดภาพ เริ่มเขียนเป็นตอน ๆ ลงในนิตยสาร Comic Bonbon ในปี 1988 และโคดันฉะตีพิมพ์แบบรวมเล่มจำนวน 2 เล่มจบ


"Yoroi Shin Den Samurai Troopers" มีกำหนดฉายในเดือนมกราคมปี 2026

