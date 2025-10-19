"Monster Hunter Wilds" เตรียมอัปเดตภาษาไทยในเกมปี 2026!

เหล่านักล่าชาวไทยเตรียมเฮเมื่อ Capcom ประกาศเตรียมเพิ่มภาษาไทยในเกม "Monster Hunter Wilds" อย่างเป็นทางการ โดยมีกำหนดอัปเดตภายในช่วงต้นปี 2026
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา Capcom ได้ขึ้นเวทีในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 โดยคุณ เรียวโซ สึจิโมโตะ โปรดิวเซอร์ของเกม "Monster Hunter Wilds" ได้แสดงความขอบคุณต่อชุมชนนักล่าชาวไทย โดยกล่าวถึงความกระตือรือร้นและการสนับสนุนที่เขาได้รับโดยตรงและจากฟีดแบ็กของ คานาเมะ ฟูจิโอกะ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของเกม ในงานเปิดตัวที่กรุงเทพฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
การอัปเดตภาษาไทยในครั้งนี้จะรองรับทั้งเมนูและคำบรรยายภาษาไทยที่ได้รับการแปลอย่างพิถีพิถัน ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้น
"Monster Hunter Wilds" เกมแอ็คชั่นล่ามอนสเตอร์ภาคใหม่ล่าสุดจาก Capcom วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X / S และ PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.monsterhunter.com/wilds/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*