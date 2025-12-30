"Silksong" ควง "Schedule I" ขึ้นแท่นเกมอินดี้ขายดีประจำปีบน Steam

Steam เปิดรายชื่อเกมขายดีที่สุดประจำปี 2025 เผยสองเกมอินดี้ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามท่ามกลางเกมฟอร์มยักษ์ ซึ่งทั้งสองเกมมาจากผู้พัฒนาชาวออสเตรเลีย
ในปี 2025 เกมฟอร์มยักษ์ระดับ AAA หลายเกมกวาดรายได้มหาศาล เช่น Battlefield 6 และ Monster Hunter Wilds รวมถึงเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอย่าง Clair Obscur: Expedition 33 ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามท่ามกลางเกมฟอร์มยักษ์ขายดีเหล่านี้ มีสองทีมพัฒนาอิสระที่สามารถติดอันดับเกมขายดีที่สุดบน Steam และประสบความสำเร็จทางการเงินมากที่สุดแห่งปี
เกมแรกคือ "Hollow Knight: Silksong" พัฒนาโดย Team Cherry ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเพียงสามคน ภาคต่อแนว Metroidvania ที่ผู้เล่นรอคอยมานานถึงแปดปี ซึ่งทำยอดขายได้มากกว่าเจ็ดล้านชุดรวมทุกแพลตฟอร์มภายในสี่เดือนแรกที่วางจำหน่าย ถือเป็นยอดขายที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งที่เกมเปิดให้เล่นฟรีบน Game Pass ด้วย
อีกหนึ่งเกมคือ "Schedule I" เกมอินดี้ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นพ่อค้ายาเสพติดที่เริ่มต้นจากศูนย์ ตั้งแต่หาแหล่งผลิต สร้างเส้นสาย สร้างอาณาจักรยาเสพติดของตัวเอง ต่อสู้กับตำรวจและแก๊งคู่แข่งเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดของโลกใต้ดิน ซึ่งตัวเกมพัฒนาโดยนักสร้างเกมชาวออสเตรเลียเพียงคนเดียว เริ่มวางจำหน่ายแบบ Early Access ในช่วงเดือนมีนาคมและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สร้างรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์ จนติดอันดับ 12 เกมขายดีที่สุดแห่งปี แม้จะยังอยู่ในช่วง Early Access
12 รายชื่อเกมขายดีที่สุดบน Steam (ไม่เรียงลำดับ)
- Elden Ring Nightreign
- EA FC 26
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Borderlands 4
- Monster Hunter Wilds
- ARC Raiders
- Dune Awakening
- Hollow Knight Silksong
- Battlefield 6
- Schedule I
- The Elder Scrolss IV: Oblivion Remastered
- Civilization VII
ทีมพัฒนา Silksong กำลังทำงานอย่างหนักสำหรับเนื้อหาเสริม Sea of Sorrow ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2026 ในขณะที่ Schedule I ยังคงได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะออกจาก Early Access กลายเป็นเกมเวอร์ชันสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
