พระเอกอินเดีย “คาร์ติก อารยัน” วัย 35 ควงสาว 17 เที่ยว ทำเอาโดนวิจารณ์หนักเป็นพวกใคร่เด็ก

“คาร์ติก อารยัน” พระเอกตัวท็อปของอินเดีย โดนวิจารณ์อย่างหนักหลังมีภาพที่ถูกกล่าวหาว่าควงแฟนสาวคราวลูกวัยเพียง 17 ปีออกเที่ยว
คาร์ติก อารยัน ที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากถึง 47.5 ล้านคน ได้โพสต์ภาพลงในไอจีเกี่ยวกับการพักผ่อนของตนเอง
แต่งานนี้เจอชาวเน็ตตาดีจับผิด โดยกล่าวหาว่าเขากำลังออกเดตอยู่กับสาวที่อ่อนวัยกว่าเขามาก พร้อมเผยภาพถ่ายของหญิงสาวดังกล่าวที่ไปในสถานที่เดียวกัน
งานนี้ชาวเน็ตที่ขุดคุ้ยต่างยืนยันว่าเธออายุเพียง 17 ปี ส่วนเขาอายุ 35 ปี เท่ากับว่าเธอเด็กกว่าเขาเกินครึ่งทีเดียว
งานนี้เลยเป็นที่พูดถึงทั้งใน Reddit และ X โดยต่างพากันไม่พอใจที่เขาเป็นพวกใคร่เด็ก
พร้อระบุว่าหญิงสาวที่เขาออกเดตด้วยยังเป็นเพียงนักเรียน จากข้อมูฃที่สืบค้นพบว่า เดือน มี.ค. 2019 มีข่าวท้องถิ่นรายงานว่า คารินา สาวลิธัวเนียที่มาเติบโตในอังกฤษ จากโรงเรียนประถม Scotby วัย 11 ปี ชนะการออกแบบโดนัทในการระดมทุนของโรงเรียน หากนับอายุตอนนี้เธอน่าจะมีอายุเพียง 17 - 18 ปีเท่านั้น
อย่างไรก็ตามทาง คารินา ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ขณะที่ฝ่ายพระเอกดังยังคงไม่เคลื่อนไหวใดๆ