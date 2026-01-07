xs
พระเอกอินเดีย “คาร์ติก อารยัน” วัย 35 ควงสาว 17 เที่ยว ทำเอาโดนวิจารณ์หนักเป็นพวกใคร่เด็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“คาร์ติก อารยัน” พระเอกตัวท็อปของอินเดีย โดนวิจารณ์อย่างหนักหลังมีภาพที่ถูกกล่าวหาว่าควงแฟนสาวคราวลูกวัยเพียง 17 ปีออกเที่ยว


คาร์ติก อารยัน ที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากถึง 47.5 ล้านคน ได้โพสต์ภาพลงในไอจีเกี่ยวกับการพักผ่อนของตนเอง

แต่งานนี้เจอชาวเน็ตตาดีจับผิด โดยกล่าวหาว่าเขากำลังออกเดตอยู่กับสาวที่อ่อนวัยกว่าเขามาก พร้อมเผยภาพถ่ายของหญิงสาวดังกล่าวที่ไปในสถานที่เดียวกัน

งานนี้ชาวเน็ตที่ขุดคุ้ยต่างยืนยันว่าเธออายุเพียง 17 ปี ส่วนเขาอายุ 35 ปี เท่ากับว่าเธอเด็กกว่าเขาเกินครึ่งทีเดียว

งานนี้เลยเป็นที่พูดถึงทั้งใน Reddit และ X โดยต่างพากันไม่พอใจที่เขาเป็นพวกใคร่เด็ก

พร้อระบุว่าหญิงสาวที่เขาออกเดตด้วยยังเป็นเพียงนักเรียน จากข้อมูฃที่สืบค้นพบว่า เดือน มี.ค. 2019 มีข่าวท้องถิ่นรายงานว่า คารินา สาวลิธัวเนียที่มาเติบโตในอังกฤษ จากโรงเรียนประถม Scotby วัย 11 ปี ชนะการออกแบบโดนัทในการระดมทุนของโรงเรียน หากนับอายุตอนนี้เธอน่าจะมีอายุเพียง 17 - 18 ปีเท่านั้น

อย่างไรก็ตามทาง คารินา ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ขณะที่ฝ่ายพระเอกดังยังคงไม่เคลื่อนไหวใดๆ












