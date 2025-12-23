ผู้บริหารกว่า 136 โรงเรียนทั่วประเทศหลั่งไหลสู่ราชบุรี เปิดมิติใหม่ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps จุดประกายการปฏิรูปการศึกษาไทย

ราชบุรี – โรงเรียนดรุณาราชบุรีคึกคักเป็นประวัติการณ์ เมื่อผู้บริหารจาก กว่า 136 โรงเรียนทั่วประเทศ เดินทางเข้าสู่จังหวัดราชบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้าน Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps จนถูกขนานนามว่าเป็น “แรงสั่นสะเทือนครั้งใหม่ของวงการศึกษาไทย” และเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพผู้เรียนไทยในศตวรรษที่ 21
ดร.ศักดิ์สิน โรจนสราญรมย์ : “วันนี้เราเห็นของจริง ไม่ใช่แค่คำพูด”
ประธานสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.) กล่าวถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของแวดวงการศึกษา
“ประเทศไทยพูดเรื่อง Active Learning มานาน แต่ไม่ค่อยเกิดรูปธรรม เพราะเข้าใจไม่ตรงแก่น วันนี้เราได้เห็นแล้วว่ากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ถ้าทำอย่างถูกวิธี เด็กคิดเป็น ทำเป็น และต่อยอดสู่นวัตกรรมได้จริง”
เขาย้ำว่าดรุณาราชบุรีแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง แต่เกิดจาก “การออกแบบการสอนที่ถูกต้อง”
ดร.ปรพล แก้วชาติ : “ผู้บริหารมามากที่สุด เพราะเขาเห็นว่าที่นี่ทำได้จริง”
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสนใจระดับประเทศที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
“ผู้บริหารจำนวนมากตั้งใจมาดูงาน เพราะที่นี่พิสูจน์ให้เห็นว่า Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไม่ได้เป็นแค่แนวคิด แต่ทำได้จริง ในห้องเรียน”
เขาย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงผู้บริหารและครูในโรงเรียน
บาทหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ : “3 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้”
ผู้นำทิศทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีเผยถึงเส้นทางการพัฒนาที่ต่อเนื่องและจริงจัง
“เราไม่กล้าบอกว่าเป็นต้นแบบสมบูรณ์ แต่เรามั่นใจว่ากระบวนการที่ทำมา 3 ปี ทำให้เห็นผลลัพธ์จริง เด็กคิดเป็น ทำเป็น และเกิดองค์ความรู้ที่ต่อยอดได้”
ท่านยังกล่าวถึงหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงว่าอยู่ที่ “ไมน์เซ็ตของครูและผู้บริหาร”
“ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง แต่ต้องเอาใจใส่ทุกเรื่อง เมื่อผู้นำเปลี่ยน ครูก็เปลี่ยน เด็กก็เปลี่ยน”
นอกจากนี้โรงเรียนยังเดินหน้าสู่มาตรฐานสากล ทั้งด้านภาษา นวัตกรรม และทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมเด็กสำหรับโลกอนาคต
ราชบุรีกำลังก้าวสู่ “ศูนย์กลาง Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ของประเทศ”
ผู้บริหารจากหลายจังหวัดต่างเห็นพ้องว่าดรุณาราชบุรีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญของการขยายผลในระดับประเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ UNESCO และ OECD ซึ่งเท่ากับมีคุณภาพระดับโลก
เสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มาศึกษาดูงาน
แม้จะมาจากต่างพื้นที่ ต่างบริบท แต่เสียงสะท้อนจากผู้บริหารส่วนใหญ่ล้วนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
“ได้เห็นภาพจริงของ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps”
ผู้บริหารหลายท่านกล่าวว่า การได้เห็นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจริง ทำให้เข้าใจชัดเจนว่า Active Learning ไม่ใช่กิจกรรมเพิ่มภาระ แต่เป็นกระบวนการที่ทำให้เด็กได้คิด ได้ลงมือทำ และเติบโตจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
“มั่นใจว่าสามารถนำกลับไปพัฒนาโรงเรียนได้”
หลายโรงเรียนย้ำว่ากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน แต่ต้องทำอย่างเป็นขั้นตอน จึงรู้สึกว่า “ทำได้จริง” และพร้อมนำกลับไปทดลองใช้ในบริบทของตนเอง
“กระบวนการสำคัญกว่ารูปแบบสวยงาม”
ผู้บริหารสะท้อนว่า ที่ดรุณาราชบุรีไม่ได้โชว์แค่กิจกรรม แต่โชว์ “กระบวนการ” ที่ต่อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์จริง ทำให้พวกเขาเห็นเส้นทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
“แรงบันดาลใจและความหวังใหม่ของการศึกษา”
หลายคนยอมรับว่าบรรยากาศการแลกเปลี่ยนในวันนี้ทำให้เกิดความหวังใหม่—ว่าการพัฒนา Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในระดับประเทศสามารถเกิดขึ้นได้จริง หากทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน
สรุป : จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของการศึกษาไทย
การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยี่ยมชม แต่เป็นการรวมพลังของผู้บริหารกว่า 136 โรงเรียนที่ต่างมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพผู้เรียนไทยให้พร้อมสำหรับอนาคต
ราชบุรีอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
แต่คลื่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้
กำลังกระจายไปทั่วประเทศ
และอาจกลายเป็นก้าวสำคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคใหม่