“จ้าวลู่ซือ” ได้สังกัดใหม่แต่โดนสั่งเข้มห้ามมีแฟนหวั่นกระทบภาพลักษณ์

หลังจากต้องเผชิญกับปัญหากับต้นสังกัดเก่าจนเจ้าตัวมีปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจนต้องหายไปรักษาตัว ล่าสุด “จ้าวลู่ซือ” ที่เพิ่งได้เซ็นสัญญาใหม่อีกครั้งกับ “หู่จิง” โดยไม่ต้องเสียค่าปรับก้อนโต แต่ต้องอยู่ภายใต้กฏเข้มห้ามมีแฟน!
จ้าวลู่ซือ ที่เพิ่งเซ็นสัญญากับ หู่จิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Youku หลังจากยกเลิกสัญญาเดิมกับ Galaxy Cool Entertainment ได้สำเร็จโดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับ แต่มีเงื่อนไขสุดเข้มห้ามออกเดต เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพลักษณ์เสียหาย หวั่นซ้ำรอยเดียวกับ เจิ้งส่วง นางเอกดาวรุ่งที่กลายเป็นดาวร่วงหลังโดนแฟนหนุ่มออกมาแฉว่าทิ้งลูกแฝดที่เกิดจากการอุ้มบุญ
แม้ว่าทาง จ้าวลู่ซือ จะยังไม่ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสังกัดใหม่ แต่บรรดาสื่อใหญ่ต่างก็พร้อมใจรายงานถึงบ้านหลังใหม่ของเจ้าตัวเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงการดูแลระดับสูงสุดที่เธอจะได้รับจากต้นสังกัด
แหล่งข่าวระบุว่า หู่จิง ได้จัดตั้งแผนกบริหารพิเศษเฉพาะสำหรับ จ้าวลู่ซือ โดยให้เธอเลือกโปรเจกต์ละครระดับ S+ ก่อน มีทีมกฎหมายที่ทุ่มเทให้กับเธอโดยเฉพาะ และพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อขยายชื่อเสียงของเธอไปในระดับโลก
นอกจากนั้น หลี่เวย ผู้ก่อตั้งต้นสังกัด้ก่าของ จ้าวลู่ซือ มีรายงานว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของเธอในบริษัทใหม่ ความกว้างขวางและประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับ จ้าวลู่ซือ ทำให้นางเอกสาวสามารถก้าวผ่านโปรเจกต์เก่าๆ อย่าง The Romance of Tiger และ Rose ได้อย่างไม่มีปัญหา จนทำให้แฟนๆ ขนานนามเธอว่า "เจ้าหญิงแห่ง Youku"
อย่างไรก็ตาม รายงานจาก 163.com ระบุว่า จ้าวลู่ซือถูกห้ามไม่ให้ออกเดตโดยเด็ดขาด เหตุผลคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยกับอดีตดาราสาว เจิ้งส่วง ซึ่งอาชีพของเธอได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข่าวอื้อฉาวทั้งเรื่องความรักและการตัดสินใจส่วนตัว
ที่ผ่านมา จ้าวลู่ซือ มักถูกนำไปเปรียบเทียบกับ เจิ้งส่วง ในเรื่องความดังและ "คุณภาพของดารา" การบังคับให่เธอต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ชัดเจนว่าเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานในอนาคต
แม้ว่าจะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ก็ก่อให้เกิดการถกเถียงกันในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตบางคนโต้แย้งว่าฝ่ายบริหารกำลังก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของนักแสดงสาวมากเกินไป ขณะที่บางคนมองว่า จ้าวลู่ซือ เป็นนักแสดงมืออาชีพที่ “มุ่งเน้นเรื่องงาน” อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดเช่นนี้