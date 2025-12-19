เปิดโลกวัฒนธรรม ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัด WORLD FESTIVAL ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเด็ก EP สู่สากล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (ป.ม.ธ.) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานนักเรียน Learning by project นักเรียนโครงการ English Program ในกิจกรรม WORLD FESTIVAL โดยมี นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ให้การต้อนรับ
สำหรับกิจกรรม WORLD FESTIVAL เป็นการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Based Learning) ในโครงการ English Program (EP) ภายใต้ชื่องาน "WORLD FESTIVAL" เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) เพื่อสำรวจวัฒนธรรมนานาชาติ, นำเสนอผ่านภาษาอังกฤษ (English Presentation), และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) & ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) พร้อมส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสนุกสนานมากกว่าการท่องจำ โดยมีองค์ประกอบของกิจกรรม "WORLD FESTIVAL" การเลือกหัวข้อ (Topic Selection) นักเรียนเลือกประเทศที่สนใจ (เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลี, อเมริกา, อิตาลี) เพื่อนำเสนอ พร้อมการค้นคว้าและวิจัย (Research): ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม, อาหาร, ประเพณี, สถานที่ท่องเที่ยว, และประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน (Creation) ออกแบบบูธ, เตรียมสื่อการนำเสนอ (Presentation), สร้างสรรค์อาหาร/ขนม/ของที่ระลึก (DIY) และนำเสนอ (Presentation) นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนหรือในงานใหญ่ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยจะมีการประเมินผล (Assessment) ครูประเมินจากความถูกต้องของข้อมูล, ความคิดสร้างสรรค์, การใช้ภาษา, และการทำงานร่วมกัน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่นักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Language Skills) การพูด, การฟัง, การอ่าน, การเขียน และการนำเสนอ เพิ่มพูนความรู้รอบโลก (Global Awareness): เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม. ฝึกทักษะศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) การคิดวิเคราะห์, ความร่วมมือ, การสื่อสาร, ความคิดสร้างสรรค์. เสริมสร้างความมั่นใจ (Confidence): กล้าแสดงออกและสื่อสารในที่สาธารณะ โดยกิจกรรมนี้ มีห้องเรียน English Program ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 12 ห้องเรียน