xs
xsm
sm
md
lg

เปิดโลกวัฒนธรรม ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัด WORLD FESTIVAL ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเด็ก EP สู่สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (ป.ม.ธ.) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานนักเรียน Learning by project นักเรียนโครงการ English Program ในกิจกรรม WORLD FESTIVAL โดยมี นายทินกร คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรม WORLD FESTIVAL เป็นการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project-Based Learning) ในโครงการ English Program (EP) ภายใต้ชื่องาน "WORLD FESTIVAL" เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on) เพื่อสำรวจวัฒนธรรมนานาชาติ, นำเสนอผ่านภาษาอังกฤษ (English Presentation), และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) & ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) พร้อมส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสนุกสนานมากกว่าการท่องจำ โดยมีองค์ประกอบของกิจกรรม "WORLD FESTIVAL" การเลือกหัวข้อ (Topic Selection) นักเรียนเลือกประเทศที่สนใจ (เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลี, อเมริกา, อิตาลี) เพื่อนำเสนอ พร้อมการค้นคว้าและวิจัย (Research): ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม, อาหาร, ประเพณี, สถานที่ท่องเที่ยว, และประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงาน (Creation) ออกแบบบูธ, เตรียมสื่อการนำเสนอ (Presentation), สร้างสรรค์อาหาร/ขนม/ของที่ระลึก (DIY) และนำเสนอ (Presentation) นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนหรือในงานใหญ่ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยจะมีการประเมินผล (Assessment) ครูประเมินจากความถูกต้องของข้อมูล, ความคิดสร้างสรรค์, การใช้ภาษา, และการทำงานร่วมกัน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่นักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Language Skills) การพูด, การฟัง, การอ่าน, การเขียน และการนำเสนอ เพิ่มพูนความรู้รอบโลก (Global Awareness): เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม. ฝึกทักษะศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) การคิดวิเคราะห์, ความร่วมมือ, การสื่อสาร, ความคิดสร้างสรรค์. เสริมสร้างความมั่นใจ (Confidence): กล้าแสดงออกและสื่อสารในที่สาธารณะ โดยกิจกรรมนี้ มีห้องเรียน English Program ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 12 ห้องเรียน











เปิดโลกวัฒนธรรม ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัด WORLD FESTIVAL ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเด็ก EP สู่สากล
เปิดโลกวัฒนธรรม ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัด WORLD FESTIVAL ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเด็ก EP สู่สากล
เปิดโลกวัฒนธรรม ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัด WORLD FESTIVAL ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเด็ก EP สู่สากล
เปิดโลกวัฒนธรรม ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัด WORLD FESTIVAL ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเด็ก EP สู่สากล
เปิดโลกวัฒนธรรม ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จัด WORLD FESTIVAL ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเด็ก EP สู่สากล
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น