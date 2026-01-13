เกมแอ็คชั่นฟาดไม่ยั้ง Crystalfall เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"Crystalfall" เกม Action RPG ออนไลน์ แนว Hack ‘n’ Slash จาก Cold River Games ร่วมกับ PlayPark เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว พร้อมรับชุดสกิน Exclusive ยกเซ็ต และไอเทมสนับสนุน หากจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมถึงตามเป้าที่กำหนด
Crystalfall จะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่โลกสไตล์ Steampunk ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความลึกลับกับการผจญภัยในดันเจี้ยนแบบสุ่ม พร้อมอิสระในการบิลด์ตัวละครด้วยระบบสกิลแบบสุ่มดรอป และออกแบบได้เอง (Procedural Skill) สร้างสายการเล่นในแบบฉบับของตัวเองได้ไม่ซ้ำใคร ท้าทายขีดจำกัดกับคอนเทนต์ช่วงท้ายเกมที่มอบความสนุกต่อเนื่องแบบไม่มีที่สิ้นสุด
นอกจากรางวัลจากการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ยังมีกิจกรรม Like & Share ทางหน้าแฟนเพจให้ได้ร่วมลุ้นรับ Steam Wallet มูลค่า 100 บาท จำนวน 50 รางวัล สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/share/p/1AinpDUs1T/
Crystalfall เปิดหน้าเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ https://www.playpark.com/th-th/regis_crystalfall_PRTH ติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://www.facebook.com/CrystalfallTH
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*