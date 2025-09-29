PlayPark เปิดตัว "MU New Dawn" พร้อมมันส์ทั่ว SEA แล้ววันนี้!

สิ้นสุดการรอคอย "MU New Dawn" เกม MMORPG จากไอพีระดับตำนานสุดคลาสสิค พร้อมเปิด Open Beta ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ดาวน์โหลดเกมได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android
MU New Dawn เปิดให้บริการโดย PlayPark ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Webzen และ Kingnet ซึ่งยังคงความคลาสสิกของ MU Online ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น 5 คลาสตัวละครที่คุ้นเคย ระบบการต่อสู้ PvP และ Guild Wars แบบเรียลไทม์ที่ดุเดือดเร้าใจ แต่ที่พิเศษกว่าคือเกมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์ยุคใหม่โดยเฉพาะ ด้วยระบบอำนวยความสะดวกที่ลื่นไหลและรวดเร็วกว่าเดิม เช่น ระบบ VIP Access ที่สามารถอัปเกรดได้ฟรีเพียงทำภารกิจรายวัน และระบบเสริมความแข็งแกร่งต่าง ๆ ที่ช่วยให้การผจญภัยของคุณสนุกและท้าทายยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการต้อนรับเหล่านักรบผู้กล้าทุกท่าน MU New Dawn จัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย เพียงเข้าเล่นเกมรับไอเทมยกเซ็ตฟรีพร้อมบวก มันส์กับกิจกรรมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และโค้ดพิเศษเติมปั๊บรับทันที
• รับฟรี! ไอเทมต้อนรับผู้กล้า: เพียงล็อกอินเข้าเกมตอนนี้ รับไอเทมเริ่มต้นการผจญภัยแบบสบาย ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหรียญทอง x 500,000, อัญมณีแห่งพร x35, อัญมณีแห่งชีวิต x10, อัญมณีแห่งวิญญาณ x20, หินมายา x30, เทเลพอร์ตแบบสุ่ม x30, หีบ GM x15, เสื้อคลุมโปร่งใส x8, บัตรเชิญจตุรัสปีศาจ x8, บัตรคืนชีพ x5, การ์ดป้องกันการฟาร์ม x2
• แคมเปญใหญ่ LOOT BOX ล่ามอนสเตอร์ชิงรางวัลสุดพรีเมียม: เพียงร่วมกิจกรรม LOOT BOX ล่ามอนสเตอร์ในเกมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่แบบจัดเต็ม ทั้ง iPhone 17 Pro Max, iPad Air, Apple Watch Series 11, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 Console และไอเทมในเกมอีกเพียบ! รายละเอียดเพิ่มเติม https://mu-newdawn.playpark.com/lootbox
• CODE พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าเกมและเติมใช้งานตอนนี้: รับไอเทมฟรีไปเลยทันที!
- CODE : MUNDOBT รับ เสื้อคลุมโปร่งใส x2 และ บัตรผ่านจตุรัสปีศาจ x2
- CODE : MUNDPLAYPARK รับ เศษหินเรืองแสงไฟ x50, เศษหินเรืองแสงน้ำ x50, เศษหินเรืองแสงน้ำแข็ง x50
- CODE : MUNDWARRIOR รับ เหรียญทองผูก x300,000 และ อัญมณีแห่งพร x40
• PlayPark Web Shop ลดสุดคุ้มสูงสุด 60% พร้อมแพ็กพิเศษที่นี่ที่เดียว! แพ็กเกจพาหนะ “เซอร์เบอรัส เพลิงนรก - เพอเรล” พร้อม เพชรผูก x3,000
"MU New Dawn" พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบ iOS และ Android ติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://mu-newdawn.playpark.com, Facebook Page, Facebook Group, YouTube, Discord
