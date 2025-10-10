"Crystalfall" เกม ARPG Hack ‘n’ Slash เตรียมเปิดตัวในงาน Thailand Game Show 2025

Cold River Games สตูดิโอผู้พัฒนาเกมสัญชาติสวีเดน ร่วมกับ PlayPark เตรียมเปิดตัวเกม "Crystalfall" อย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) พร้อมเปิดประสบการณ์ให้แฟนเกมชาวไทยได้สัมผัสก่อนใครในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025
สัมผัสประสบการณ์ ARPG สุดคลาสสิก ผสานธีม Steampunk โลกหลังหายนะ
Crystalfall เป็นเกม Action RPG (ARPG) แนว Hack ‘n’ Slash ในรูปแบบธีม Steampunk โลกหลังหายนะที่เต็มไปด้วยดันเจี้ยนปริศนาและศัตรูจักรกลสุดแกร่ง ตัวเกมมุ่งเน้นการนำเสนอเกม ARPG แบบคลาสสิกดั้งเดิม ที่ให้ความสำคัญกับการ Theorycrafting หรือการวิเคราะห์และวางแผนบิวด์ตัวละครอย่างละเอียดผ่านการเลือกสกิล การพัฒนาไอเทม และ ผังสกิล (Skill Tree) ที่ลึกซึ้ง ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น มนุษย์กลายพันธุ์ (Mutated) ออกไล่ล่าชิ้นส่วนคริสตัลทรงพลังและสมบัติอันล้ำค่า เพื่อปลดล็อกพลังใหม่ ๆ และเสริมความแข็งแกร่งได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ยอด Wishlist พุ่ง! เตรียมเปิด Early Access ต้นปี 2026
ปัจจุบัน Crystalfall ได้รับความสนใจจากผู้เล่นทั่วโลก โดยมียอด Wishlist บน Steam กว่า 30,000 คน สามารถกด Wishlist ได้แล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม Steam และ Epic Games ตัวเกม Crystalfall จะเปิดให้เล่นแบบ ฟรี (Free-to-Play) โดยมีกำหนดการเปิดให้เล่นในรูปแบบ Early Access ในช่วง ต้นปี 2026 ซึ่งในช่วง Early Access ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับตัวละครหลักทั้ง 3 คลาส, เควสต์เนื้อเรื่อง 5 บท และรองรับภาษาถึง 11 ภาษาทั่วโลก
ไฮไลต์บูธเกม Crystalfall ที่ไม่ควรพลาดในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025
สาวกเกม ARPG ห้ามพลาดที่จะได้ มันส์ก่อนใครใน SEA กับการทดลองเล่นเกม Crystalfall ที่บูธโซน International Indie Game ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริเวณ Hall 4 ชั้น G
• เปิดตัวคลาสใหม่! – พบกับ "Technomancer" คลาสสายเวทย์สุดล้ำที่เปิดให้ทดลองเล่นเป็น ที่แรกในโลก!
• พิเศษ! เพียงร่วมทดลองเล่นเกมที่บูธ – ลุ้นรับของรางวัล Exclusive สุดลิมิเต็ดจากเกม Crystalfall
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Official Website: https://crystalfall.com
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/PlayCrystalfall
Steam Wishlist: https://store.steampowered.com/app/2574970/Crystalfall/
