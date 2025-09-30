xs
Yulgang PC ฉลอง 20 ปี จับมือ AMD เปิดศึกชิงแชมป์ประเทศ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"Yulgang PC ยุทธภพครบสลึง" เกม MMORPG ระดับตำนานที่ครองใจผู้เล่นมานานกว่า 20 ปี กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองก้าวสำคัญด้วยการจัดการแข่งขัน Yulgang Guild War Thailand Championship 2025 sponsored by AMD (YGTC2025) ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวโยวกัง


การแข่งขันในปีนี้พิเศษกว่าครั้งไหน ๆ ด้วยความร่วมมือระหว่าง PlayPark ผู้ให้บริการเกมชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ AMD ผู้นำด้านเทคโนโลยีซีพียูและกราฟิกระดับโลก เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสำนักอันดับหนึ่งในใต้หล้า ชิงเงินรางวัลและไอเทมรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท งานจัดขึ้น ณ Zigma Cinestadium โรงภาพยนตร์ SF World Cinema @Central World ชั้น 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เล่นชาวโยวกังสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กว่า 2,000 คน แสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับที่ดีจากคอมมูนิตี้เกม Yulgang PC อย่างแท้จริง


การแข่งขันในปีนี้ได้ตัวแทนสุดยอดกิลด์ 11 ทีม จาก 3 เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์เจ็ดดาราบุปผาสวรรค์: แสงอุษาจู๊, Marvels | เซิร์ฟเวอร์พยัคฆ์สวรรค์ราชันเทวะ: โคโดโม๊ะ, สวนสัตว์, BaaNSuKSaN, 47Revenge | เซิร์ฟเวอร์ฮอนบัล: BiliBili, SาชาLทวทูM, LงๅLทวทูM, Phantoms, ๏วๅยุทมิฬ โดยทั้งหมดเข้าร่วมประชันฝีมือในรูปแบบ Best of 5 สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่คึกคักและมันส์ดุเดือดตลอดทั้งงาน




นอกจากการแข่งขันสุดดุเดือดแล้ว ยังได้ระเบิดความมันส์ไปกับมินิคอนเสิร์ตจากวงป็อปร็อกชื่อดัง Three Man Down เจ้าของผลงานเพลงฮิตร้อยล้านวิว "ฝนตกไหม", "ถ้าเธอรักฉันจริง" และ "ฝันถึงแฟนเก่า" พร้อมด้วยกิจกรรมแจกไอเทมในเกม และของรางวัลพรีเมียมจากเหล่าพาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุน เช่น สมัครไอดีใหม่ รับสิทธิ์สุ่มกาชาที่ตู้กาชาสุดพิเศษ, ทดลองเล่นเกม รับของที่ระลึกสุดลิมิเต็ดฟรี, ถ่ายเซลฟี่หน้างาน รับ Magnet สุดเท่, หมุนวงล้อ รับของพรีเมี่ยมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก AMD, กดติดตามโซเชียลมีเดีย รับถุง ROG Shopping Bag และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่จัดเต็มตลอดทั้งงาน




โดยสุดยอดกิลด์ที่สามารถพิชิตชัยชนะและคว้าแชมป์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี ได้แก่ ทีมสมาคมสวนสัตว์ ซึ่งได้รับ ถ้วยรางวัลราชันย์มังกร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท, การ์ดจอ VGA ASUS PRIME-RX9070XT-O16G และไอเทมพิเศษมากมาย อาทิ ชุดคลุม CRIMSON DEMON KING & QUEEN 1 ปี, ชุดคลุม Honey Bee (ถาวร) และชื่ออันดับพิเศษ YGTC 2025 (1 ปี) พิเศษ หัวหน้าทีมได้รับเพิ่ม เซตประดับ 170 สุขาวดี ประเภทปีศาจ และ พยัคฆ์มังกรอัลยู 1 ชิ้น ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชุมนุมBiliBil รับเงินรางวัล 50,000 บาท, การ์ดจอ VGA ASUS DUAL-RX9060XT-8G และของรางวัลไอเทมอื่น ๆ และรองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม) ได้แก่ ทีมสมาคมโคโดโม๊ะ และ ทีมพรรคSาชาLทวทูM รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่น ๆ


คุณศาสตรา วิริยะเจริญธรรม Managing Director - PlayPark ประเทศไทย กล่าวว่า "ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา Yulgang PC ไม่ได้เป็นเพียงเกม MMORPG ที่สร้างความทรงจำ แต่วันนี้ Yulgang PC ได้ก้าวข้ามขอบเขตของความเป็นเกม สู่การเป็นเวทีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ นำผู้เล่นจากยุทธภพในจอสู่สนามจริงที่เต็มไปด้วยพลังแห่งมิตรภาพและการแข่งขัน โดยในงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเกม แต่คือการประกาศจุดยืนในการสร้าง Gamer Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ ผ่านการเชื่อมโยงผู้เล่นเข้ากับอุปกรณ์ Gaming Hardware ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์รบหลัก พร้อมขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง AMD" พร้อมด้วย คุณจิระวัฒน์ นันทปราโมทย์ Senior Manager, Component Channel, ASEAN | AMD ที่ได้ขึ้นกล่าวถึงความร่วมมือในการเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันครั้งนี้


Yulgang Guild War Thailand Championship 2025 สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ที่เป็นมากกว่าการแข่งขัน งานนี้คือการรวมตัวของเหล่าจอมยุทธ์ยุทธภพครบสลึง ที่สร้างทั้งมิตรภาพและความประทับใจ การันตีความสำเร็จและตอกย้ำความเป็นเกม MMORPG ระดับตำนานอย่างแท้จริง ใครที่พลาดไปก็เตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันครั้งต่อไปที่จะยกระดับความมันส์และความท้าทายไปอีกขั้นอย่างแน่นอน


สามารถติดตามข่าวสารเกม Yulgang PC ได้ที่
Website: http://yulgang.playpark.com
Facebook Page: https://www.facebook.com/PlayPark.Yulgang.TH
Youtube: https://www.youtube.com/PlayparkTV
TikTok: https://www.tiktok.com/@playparkth
LINE PlayPark: https://maac.io/2rToZ

