"Fatal Fury: City of the Wolves" ปล่อยคลิปสั้นคอลแลปส์ 'หมัดดาวเหนือ'

ถัดจากแข้งซุปตาร์ชาวโปรตุเกส ก็ถึงคราว "เคนชิโร่" เหวี่ยงกำปั้นรัวหมัดร้องตะโกน โอรา โอร่า ในผลงานเกมต่อสู้รวมดาราที่พร้อมหาเรื่องจับมือเขาไปทั่ว
SNK แกะกล่องของขวัญต้อนรับปีใหม่ ด้วยการปล่อยตัวอย่างทีเซอร์แอนิเมชั่นการ์ตูน ที่สื่อสารบ่งบอกชัดเจนถึงการครอสโอเวอร์ข้ามจักรวาลระหว่างเกมไฟท์ติ้ง Fatal Fury: City of the Wolves ของพวกเขา กับตำนานอนิเมะเรื่องดัง Fist of the North Starหรือที่คนไทยรู้จักในนาม "ฤทธิ์หมัดดาวเหนือ"
จากคลิปสั้นความยาวเพียง 20 วินาที เผยให้เห็นเด็กหญิงและเด็กชายที่กำลังถูกพวกโจรใจโฉดเข้ารุมทำร้าย แต่ทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีนิ้วดัชนีของบุรุษปริศนาจิ้มเข้าตรงกลางหน้าผากของโจรรายหนึ่งพร้อมกับซาวด์เอฟเฟกต์ที่พวกเราคุ้นเคย ซึ่งหากพิจารณาดูจากลักษณะท่อนแขนและท่อนขาในฉากเปิดตัว ใครๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาคือ "เคนชิโร่" พระเอกผู้ใช้วิชาหมัดอุดรเทวะ ผู้นี้นี่เอง
ก่อนหน้านี้ทาง SNK ก็เคยปล่อยคลิปการ์ตูนสั้นแย้มถึงการกลับมาของตัวละครอย่าง Wolfgang Krauser, Mr. Karate และ Robert Garcia จึงเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาเหล่านี้รวมถึง "เคนชิโร่" จะโผล่มาเป็นตัวละคร DLC ใหม่ของเกมประจำซีซั่น 2 ที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
