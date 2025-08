นักร้องคนเก่า "โคจิ" หวนกลับมาสร้างตำนาน ไม่เอาตำแหน่ง

โดยทางโคจินั้นเขาเลือกเล่นเป็นตัวละคร Billy ในขณะที่ทางฝั่งคิชิดะเขาเลือกเล่นเป็นตัวละคร Kain เมื่อแมตช์การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะสูสี แถมโคจิยังออกท่าคอมโบได้อย่างแพรวพราว ทว่าไปๆมาๆคิชิดะกลับเป็นฝ่ายที่มีสติคุมจังหวะเกมได้มากกว่าสามารถไล่ต้อนคู่แข่งหลังพิงฝาจนสามารถเอาชนะไปอย่างสบายโดยที่อีกฝ่ายไม่อาจตีไข่แตกได้เลยสักยก

Context: Koji and Go1 played each other 10 years ago in Aquapazza at EVO 2015 and Koji reaction after losing to Go1 was priceless pic.twitter.com/6axqg8cim5— 💪🎭..Rai ji..💪🎭 (@Vinod_r108) August 4, 2025