"อิ๊งค์" ปลุกพลังหญิงพัฒนาชาติ ลุยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ "อนุทิน" บอกเคารพพลังสตรีจะดีเอง

วันนี้ (12มิ.ย.) เมื่อเวลา14.00 น. ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พลังสตรีเพื่อการพัฒนา เสริมสร้างโอกาส สร้างอนาคต”มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย ฯ รวมถึงสมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากทั่วประเทศกว่า 2,000คน เข้าร่วมนายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ขอบคุณนายกฯที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายการดำเนินงาน ขอบคุณการพัฒนาบทบาทสตรีทั้งระยะสั้นและยาวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและเป้าหมายของกองทุน ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมและสนับสนุนครอบครัว ในการขับเคลื่อนภารกิจ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสตรีในชุมชนทั่วประเทศ การจัดโครงการครั้งนี้เป็นหนึ่งของภารกิจการขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกฯที่เห็นความสำคัญให้โอกาสประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสวัสดิการของรัฐและพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่เน้นความเท่าเทียมทั่วถึง เสริมสร้างศักยภาพของสตรีในทุกมิติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการสร้างอาชีพและรายได้การลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ยกระดับกลไกภาครัฐให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีพลังของสตรีเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศ สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คนประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหัวหน้าและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประธานและผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สมาชิกกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ ที่จะแสดงให้เห็นว่าสตรีมีพลังมากเพียงไหน"ขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11 มิ.ย.ที่ผ่านมา เราได้พูดคุยเรื่องสตรี ต่อหน้านายกฯระหว่างเดินทางไปจ.สุรินทร์โดยนายกฯ ถามรมว.กลาโหม ว่า เวลาคุณพี่ที่บ้านทำให้โกรธจะทำอย่างไร รมว.กลาโหม ได้ยกมือขึ้นตรงศีรษะ ตนตกใจว่าจะกล้าทำร้ายหรอ แต่ท่าน ยกมือขึ้นแล้วทำท่าตะเบ๊ะ ขนาดรมว.กลาโหม ยังขนาดนี้ นายกฯจึงหันมาถามตนว่าแล้วรมว.มหาดไทย ทำอย่างไร ผมยก 2 มือ และสุดท้ายประกบไหว้ "นายอนุทิน กล่าวอย่างอารมณ์ดีจากนั้นน.ส.แพทองธาร กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานกองทุนสตรี ทราบกันดีตนเป็นนายกฯ หญิงคนที่ 2 ของประเทศไทย โดยกองทุนสตรีฯเกิดขึ้นได้โดยนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของคนไทย คือน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเรามีความเชื่ออย่างยิ่งว่าผู้หญิงไทยมีศักยภาพที่สูงมาก หากได้รับโอกาสศักยภาพเหล่านั้น จะถูกแสดงออกมาและแน่นอนตนเองในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสาวเป็นน้องสาว เป็นคุณแม่ ในบทบาทที่ต้องพิสูจน์ตัวเองบางทีต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่าย การเข้ามาทำงานในภาคเอกชนจนมาถึงภาครัฐ มีความยากง่ายที่ต่างกันการอายุที่น้อยเป็นเรื่องหนึ่ง การเป็นผู้หญิงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกัน ที่เราจะทำอย่างไรให้นักการเมืองที่เป็นผู้หญิงจะถูกยอมรับในความคิดเห็นต่อทั่วโลก หรือต่อในประเทศของเราเอง คำพูดที่เหยียดเพศยังคงมีอยู่ไม่ใช่แค่ในประเทศเราแต่มีอยู่ทั่วโลกเช่นกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการปรับจูนความคิดเพราะจริงๆแล้วทุกเพศที่เราเลือกจะเป็นควรได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ต้องช่วยกันพัฒนาต่อไปในอนาคตตลอด 13 ปีที่ผ่านมากองทุนนี้ได้เปลี่ยนชีวิตผู้หญิงมากมาย ทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ได้ไม่ธรรมดา มีศักยภาพที่เด่นชัดสามารถหาทางของตัวเองและพิสูจน์ได้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างได้จริงๆตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่เราสามารถช่วยเหลือและซัพพอร์ตตัวเองได้โดยนำความคิดมาเปลี่ยนเป็นโครงการ เป็นเงินลงทุนสร้างธุรกิจเติบโตจากศูนย์จนมาถึงทุกวันนี้ได้นี่คือสิ่งที่เราทุกคนอย่าลืมหยุดพักและชื่นชมตัวเองด้วย ต้นขอส่งความชื่นชมและกำลังใจให้ทุกคนการมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอุปสรรคมากมายแต่ก็มาถึงจุดนี้ได้และแน่นอนกองทุนนี้จะถูกสนับสนุนต่อไปให้กับน้องๆที่จะเข้ามาประกวด และมีโอกาสสร้างอาชีพที่ตัวเองรัก และเติมโอกาสเติมความหวังให้เป็นจริง นี่คือสิ่งที่รัฐบาลอยากให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทุนนี้ มีความพยายามที่จะยุบกองทุน แต่ด้วยพลังของพวกท่านทำให้กองทุนที่ยังคงอยู่ต่อและมีบทบาทต่อตัวท่านเองและคนรุ่นต่อไปตรงนี้ต้องชื่นชมอีกครั้งขณะนี้รัฐบาลได้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องให้มีระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน การใช้ AI Digital ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาทุกอย่างให้เข้ากับระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นการง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือแนะนำสินค้าของเราให้คนกลุ่มมากรู้จักมากขึ้น ตรงนี้รัฐบาลสนับสนุน ตนได้บอกกับทีมงานจะดูในเรื่องทุนเพิ่มมากขึ้น โดยดูว่ากลุ่มหรือโครงการงานไหนที่จัดทำและเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากจะต้องมีรางวัลพิเศษแต่จะเป็นอย่างไรค่อยมาบอกในรายละเอียดอีกครั้งแน่นอนยืนยันว่ากองทุนนี้จะถูกสนับสนุนต่ออย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ทำงานเคียงข้างผู้หญิงทุกคนและขอบคุณทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันให้กองทุนนี้ยังอยู่ต่ออย่างแข็งแรงอยากเน้นย้ำ“กองทุนนี้ไม่ใช่กลไกของรัฐแต่เป็นพลังของประชาชนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง เคยได้ยินคำพูดของฝรั่งที่พูดมาว่าเป็น When women support each other incredible things happene แปลว่าเมื่อผู้หญิงสนับสนุนกันเองสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นหากเราสนับสนุนกันและกัน และผู้หญิงที่มีความมั่นใจ ซัพพอร์ตผู้หญิงอีกคนให้มีความมั่นใจ ให้กล้าทำ กล้าตามความฝัน กล้าไปตามสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้เพิ่มโอกาสให้กับตัวเองและคนในสังคมเมื่อนั้นพลังแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง