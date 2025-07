Flash Wolves สร้างสถิติไร้พ่าย ครองแชมป์ RoV นานาชาติ "APL 2025"

ศึกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสื่อถึงการเฉลิมฉลองศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของนักกีฬา พร้อมถ่ายทอดช่วงเวลาอันน่าจดจำที่ได้จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อีสปอร์ตโดยแมตช์สุดเดือดในรอบชิงดำเป็นที่จับตาตั้งแต่เริ่มเกม โดย eArena ใช้ฟอร์มการเล่นเกมรับที่นิ่งและเฉียบขาด คว้าแต้มไปก่อนในสองเกมแรก ออกนำด้วยสกอร์ 0-2 แต่ Flash Wolves ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ตอบโต้ด้วยการปรับแผนการเล่นอย่างแยบยลในเกมที่สาม สลับจังหวะบุก-ถอยอย่างชาญฉลาด บวกกับการประสานทีมที่แม่นยำ และความนิ่งของผู้เล่นตัวหลักอย่าง FW NaiLiu ที่คุมออฟเลนได้อย่างไร้ที่ติ ทำให้เกมพลิกกลับเป็นของพวกเขาและได้แต้มตีตื้นขึ้นมาในเกมที่สาม ก่อนจะคุมโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง ตีตื้นมาเสมอ 2-2 ในเกมที่สี่ สร้างความกดดันให้ eArena ก่อนจะเดินหน้ารุกต่อเนื่องปิดเกมที่ห้าและหกไปได้แบบดุดันเป็นทีมระดับตำนานจากไต้หวันที่มีผลงานโดดเด่น โดยเคยคว้าแชมป์ Garena Challenger Series (GCS) มาแล้วถึง 2 สมัยติดต่อกัน ทั้งยังเคยคว้าแชมป์ APL 2020 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่ทำให้ทีมกลายเป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติ สำหรับในปีนี้ Flash Wolves กลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงไร้เทียมทาน พิสูจน์ให้เห็นถึงมาตรฐานการเล่นระดับโลก และการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถคว้าแชมป์ APL ได้อีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมสถิติ ชนะ 100% โดยไม่พ่ายแพ้ให้แก่ทีมใดเลยตลอดทัวร์นาเมนต์ขณะที่ดีกรีแชมป์ RoV Pro League (RPL) สองสมัยติดต่อกัน (RPL 2024 Winter และ RPL 2025 Summer) โดย eArena ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอดทัวร์นาเมนต์ APL 2025 ที่ผ่านมา ด้วยการวางกลยุทธ์ที่เฉียบคมและฟอร์มการเล่นที่นิ่งและมีเสถียรภาพ กระทั่งสามารถโค่นคู่แข่งระดับท็อปจากหลายประเทศ และสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งในการแข่งขัน APL 2025 ครั้งนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟน ๆ ชาวไทยทั่วประเทศ นับเป็นหมุดหมายสำคัญของ eArena ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของทีมอย่างต่อเนื่องจากเวทีระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแฟนคลับกว่า 16,000 คน ที่เข้ามาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจอย่างคับคั่ง พร้อมสถิติผู้ชมออนไลน์ทุกช่องทางพร้อมกันสูงสุดกว่า 640,000 คน จากการถ่ายทอดสดการแข่งขันใน 4 ตลาด ได้แก่ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม และอินโดนีเซีย สะท้อนปรากฏการณ์ความนิยมของเกม RoV ที่ยังคงครองใจแฟนอีสปอร์ตในระดับนานาชาติ โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Arena of Valor Premier League เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน สานต่อความยิ่งใหญ่ในฐานะศูนย์กลางอีสปอร์ตของภูมิภาค หลังประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวในปี 2023 และ 2024 โดยทัวร์นาเมนต์นี้รวบรวมเพื่อห้ำหั่นชิงความเป็นหนึ่งในระดับนานาชาติ โดยทั้ง 16 ทีมประเดิมศึกประชันฝีมือในรอบ Swiss Stage ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เฟ้นหา 8 ทีมสุดท้ายที่จะมาชิงชัยกันในรอบ Quarter Finals เพื่อเป็น 1 ใน 4 ทีมสุดท้ายที่มีสิทธิ์คว้าชัยในศึกชี้ชะตาในรอบ Semifinal และ Grand Final ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์ ณ ไบเทค ไลฟ์ กรุงเทพมหานครตลอดการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2025 แฟนเกม RoV ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลกที่ผสานโลกของเกม ความบันเทิง และอีสปอร์ต อย่างลงตัว โดยในช่วงเปิดตัวคู่ชิงชนะเลิศ แฟนเกม RoV ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับโชว์พิเศษจากศิลปินสาวอาร์แอนด์บีมาแรงแห่งยุคจากค่าย YUPP! ที่แท็กทีมมาพร้อมกับศิลปินหนุ่มมากความสามารถจากค่าย Sony Music Thailand ในโชว์ปลุกพลังแห่งอีสปอร์ตให้กระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกสกิน ไอเทมในเกม RoV และของรางวัลมากมายตลอดงานทั้งสองวัน รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 10,000,000 บาท โดยแฟนเกมที่เข้าร่วมงาน 2,400 คนแรก ยังได้รับเสื้อยืด RoV Limited Edition ลายพิเศษ Dragoness Evosuit Butterfly (LV.5) และ Moment of Valor Thane เป็นของที่ระลึกนอกจากความตื่นเต้นตลอดการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2025 ยังเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่ RoV ได้รับในระดับนานาชาติ ทั้งในฐานะเกมและอีสปอร์ต ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน RoV ให้ก้าวไปอีกขั้น ทั้งยังเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตหน้าใหม่ทั่วภูมิภาคติดตามความเคลื่อนไหวของทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอีสปอร์ตเกม RoV พร้อมรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2025 ย้อนหลัง ได้ที่ Garena RoV Tournament และ Garena RoV Thailand